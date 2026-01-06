NBA／愛德華創最年輕1200顆三分球紀錄 進度遠超同齡柯瑞
灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）持續以頂級表現證明自己是當今聯盟最具影響力的球星之一，尤其是外線火力更成為其招牌。
在昨天客場大勝巫師的比賽中，愛德華單場轟進6記三分球，這讓他生涯三分球命中數正式突破1200顆大關，年僅24歲的他也成為NBA史上首位在25歲前達成1200顆三分球的球員，寫下嶄新紀錄。
此役愛德華僅出賽30分鐘，就高效率攻下35分、6籃板、3助攻，並在第四節提前打卡下班。
值得一提的是，歷史三分球王柯瑞（Stephen Curry）在這個年齡階段也才投進575顆三分球，愛德華的進度可說是大幅超前；倘若他能保持下去這樣的火力，或許未來有機會在柯瑞退休之後挑戰歷史最多三分球紀錄。
這場比賽還出現一段插曲。愛德華在第四節時原本要將一件簽名球衣請後面觀眾幫忙轉傳給另一位小孩，但在傳給一位女球迷時就被「攔截」，沒有再繼續傳。
看似是一場誤會，不過後續從另一個角度拍攝顯示，該位女球迷身穿愛德華喜歡的電影《小魔女Matilda》T恤，所以一開始這件簽名球衣確實就是要給她，而非被她無端攔截。而愛德華也給了後面的小球迷一件簽名球衣。
