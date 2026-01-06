聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／東區雙強對決變調 活塞31分血洗尼克
東區雙強活塞隊和尼克隊今天正面交鋒，戰況卻一面倒，尼克第三節僅拿15分遭拉開差距，讓主場的活塞以121：90寫下大勝，且是完成「背靠背」勝利。
兩軍上季季後賽首輪碰頭，廝殺6戰才由尼克出線，今天是本季首度遭遇。近期尼克老闆多蘭（James Dolan）上電台訪問才提到，相信尼克可以打進總冠軍戰，近一步挑戰金盃，但今天客場就踢到鐵板，儘管首節還以29：30緊咬比分，但活塞下半場8分多鐘在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）獨拿15分的個人秀演出下，打出一波19：5猛攻，差距擴大到24分。
第四節活塞再持續拉開差距，最終以31分差賞給尼克4連敗。
康寧漢攻下全場最高29分外帶13助攻，比下尼克主將布朗森（Jalen Brunson）的25分；康寧漢上半場就有14分、7助攻表現，率隊帶著64：54優勢進入下半場。
活塞還有格林（Javonte Green）17分、艾維（Jaden Ivey）16分的火力支援，禁區得分以52：34佔上風，籃板也以44：30大幅裡先。
尼克下半場只拿36分，除布朗森25分，只有麥克布萊德（Miles McBride）17分、布里吉斯（Mikal Bridges）10分達兩位數，禁區大將唐斯（Karl-Anthony Towns）4投1中僅拿6分。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言