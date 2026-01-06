NBA／駁斥湖人與布魯克斯交易傳聞！ 太陽老闆：別打電話了

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季被火箭隊交易至太陽隊後，打出生涯年也幫助太陽打出佳績。近日有傳聞指出湖人與太陽討論交易布魯克斯，引發多家媒體討論，對此太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）忍無可忍，親上火線闢謠。

布魯克斯過去以防守見長，但本季攻守兼備，出賽29場，平均得到21.4分、投籃命中率46.1%都創生涯新高。

先前有傳聞指出，湖人有意拿八村壘、肯奈特（Dalton Knecht）和首輪選秀權交易布魯克斯。由於布魯克斯和湖人巨星詹姆斯（LeBron James）是死對頭，因此引發球迷熱議。

前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）甚至在節目上提議用里夫斯（Austin Reaves）交易，「他是文化改變者，他是證明過自己的贏家。布魯克斯完美適合湖人的需求，為什麼你不這樣做？」

對此，太陽老闆伊許比亞在社群平台發文表示，「別打電話來煩了，太陽沒有興趣，布魯克斯不會去任何地方。」