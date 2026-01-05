NBA／詹皇紀錄之夜！擠下好兄弟保羅 榮登歷史總助攻榜第2
在今日湖人120：114逆轉擊敗灰熊的比賽，41歲的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）除了攻下26分、7籃板、10助攻的全面數據助球隊獲勝外。他在賽後生涯累積13793次助攻，正式超越他的好兄弟、傳奇控衛「老船長」保羅（Chris Paul），榮登歷史總助攻榜（例行賽+季後賽）第2位。
湖人隊在開局就遭遇困境，首節打完以26：34落後，在第二節他們一度落後灰熊多達16分，攻防兩端都找不到節奏。此時，詹姆斯挺身而出，在場上穩住球隊、加快比賽節奏、透過傳球找到射手、做出正確的判斷，最終帶領球隊扭轉頹勢，以6分之差收下勝利。
本場比賽，詹姆斯先發出賽37分鐘，得到26分、7籃板、10助攻，投籃命中率超過57%；另一名球星唐西奇（Luka Doncic）則攻下全場最高的36分，外帶9籃板、8助攻；24歲小將拉拉維亞（Jake LaRavia）則扮演奇兵，同樣斬獲26分，另有5籃板、4助攻，填補里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣的得分火力。
本賽季的湖人隊，隨著唐西奇和里夫斯承擔了更多的得分任務，已年過四旬的詹姆斯則更多地扮演了組織者的角色，他專注於創造優勢、閱讀防守以及為隊友創造機會，這有助於保持湖人進攻的平衡和效率。本賽季他場均可拿下21.2分、5.2籃板、6.7助攻。
至於NBA歷史總助攻榜第1人，是爵士傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）的17645次；第2是詹姆斯的13793次；第3則是保羅的13785次。
