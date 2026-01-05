路跑／2026ELLE風格路跑開始報名 在台35周年融合台法精神打造新賽事

快訊

2026ELLE RUN TEAM風格跑班全新班別,菁英強化班、周末chill練班,兩種風格跑班,陪你挑戰。圖／ELLE風格路跑提供
2026ELLE RUN TEAM風格跑班全新班別，菁英強化班、周末chill練班，兩種風格跑班，陪你挑戰。圖／ELLE風格路跑提供

深受跑友喜愛、於跑圈評論中屢獲高分的全台風格指標賽事—ELLE風格路跑，將於5月16日（周六）在 新北三重大都會水漾公園 盛大登場。今年賽事邁入第 11 年，也同步迎來ELLE在台35周年的重要里程碑。ELLE將品牌一貫的法式精神，融合台灣土地的文化特色，以「台灣感性地圖」為靈感，打造全新賽事體驗。

除了豐富的報名禮與完賽禮，賽事現場更集結台灣城市物產作為補給站，讓跑友在補充能量的同時，也能感受城市文化的獨特魅力；而質感風格市集則邀請深耕台灣的優質品牌，橫跨運動、飲食到日常美學。透過跑步與互動體驗，邀請跑友以腳步走進城市，在賽事中深度感受台灣獨有的文化溫度與情感風景。

賽事組別除延續廣受好評的10K挑戰組與21K菁英組外，2026ELLE風格路跑亦推出全新賽事組合，包含3.5K休閒組 與21K三棒混合接力組。多元且彈性的組別設計，讓無論是首次參與路跑的新手跑者，或是追求自我突破的進階跑者，都能依照自身狀態，找到最適合的距離與節奏。

其中，3.5K休閒組的賽道沿線以「微型環島」為概念進行設計，透過場景與補給安排，帶領跑者在短距離中感受台灣多元的風景樣貌與文化底蘊；而21K三棒混合接力組則以分段接力形式，讓跑步不再只是個人的挑戰，而是一場建立在信任與默契之上的團隊旅程。完賽後更可獲得接力專屬拼圖獎牌，為這段共同完成的城市跑旅留下特別紀念。 

ELLE RUN TEAM風格跑班推出以來，已陪伴超過百位跑友在運動中享受挑戰、探索自我。2026年更推出兩大班別—菁英強化班 與周末Chill練班，以多元且全方位的訓練內容，陪你跑得更穩、更遠。

其中，菁英強化班由IR Sports余文彥教練與專業團隊領軍，結合RQ跑步科學App，透過為期10周的系統化訓練，全面提升速度、耐力與跑步效率，陪跑友從理解身體出發，以更穩定、從容的狀態迎戰2026ELLE風格路跑；周末Chill練班則攜手愛迪生跑步訓練班（EDRC）總教練愛迪生與助教Kiki，帶領跑友透過跑步與城市建立連結，在輕鬆自在的節奏中享受運動、交流互動，認識更多有趣的人與故事。

全台最具風格指標賽事,2026ELLE風格路跑開始報名。搶先報名享限量早鳥禮。圖／ELLE風格路跑提供
全台最具風格指標賽事，2026ELLE風格路跑開始報名。搶先報名享限量早鳥禮。圖／ELLE風格路跑提供

