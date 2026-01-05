快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星布克上演致勝一擊。圖截自官方X
太陽球星布克（Devin Booker）今日扮演絕殺英雄，面對本季奪冠熱門、全聯盟戰績最出色的雷霆隊，雙方一路鏖戰至最後時刻，靠著布克終場前0.7秒轟進致勝三分彈，幫助太陽108：105賞給雷霆本季第6敗，他本人也在賽後受訪時，談到這記石破天驚的絕殺，他表示：「那種感覺（絕殺）是無法複製的。」

太陽此戰靠著三名後衛撐起團隊進攻，布克本場比賽投11中5，投籃命中率45.5%，包含一記絕殺三分彈，攻下24分、6籃板和9助攻；鋒衛搖擺人布魯克斯（Dillon Brooks）也有22分、4籃板、2助攻的演出；替補出發的古德溫（Jordan Goodwin）也扮演獲勝的功臣，他此役一共飆進8記三分，斬獲全場最高26分。

操刀最後一擊的布克在賽後表示：「我當時想投最後一球，我知道對方會採取包夾，所以很難突破到內線。我只想在終場哨響前出手，不留給對手任何的進攻時間，雖然沒能做到，但我們仍接受這個結果，」絕殺的感覺也令布克歷歷在目，他強調：「那種感覺（絕殺）是無法複製的。」

布克（左）、布魯克斯（中）、古德溫（右）三人撐起球隊進攻。 路透社
本季布克在外圍投射面臨生涯最大低潮，儘管他賽季場均有25.7分、4.1籃板、6.3助攻的發揮，投籃命中率達46.3%，但三分命中率僅有29.7%，破生涯新低。本賽季之前，布克職業生涯三分球命中率最低的賽季是在2018-19賽季，當時他的三分球命中率為32.6%。

布克也向媒體坦言他本賽季三分命中率不佳的問題，「這很令人沮喪，尤其是當你投入大量練習，練習中也能全部命中，但到了場上卻仍然投丟。希望這（絕殺）能成為一個轉折點，讓我擺脫這種心態，投進我想要投進的球。」

NBA／「那種感覺無法複製！」 布克扮演絕殺英雄射下雷霆

