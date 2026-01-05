快訊

NBA／「跛腳」的斑馬何時能回歸？馬刺主帥透露傷勢最新消息

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（中）。 法新社
馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（中）。 法新社

馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在本月1日對尼克的比賽遭遇左膝傷勢，隨後球隊對陣溜馬、拓荒者他都因傷缺席。稍早，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）向媒體透露，溫班亞瑪極有可能在下一戰對灰熊重返賽場。

根據先前《ESPN》報導，溫班亞瑪在經過核磁共振（MRI）檢查，左膝並未出現任何韌帶損傷，不過球隊希望他待在主場接受完整治療，因此並未隨隊前往溜馬主場，同時下一戰在主場對決拓荒者的賽事，他也是高掛免戰牌，目前缺陣場數已達2場。馬刺總教練強森則在媒體見面會上透露，溫班亞瑪即將重返賽場的正面訊息，「溫班亞瑪看起來狀態非常好。」強森說。

強森接著補充：「我預計他會隨隊前往客場。目前情況每天都在變化，距離對陣灰熊的比賽還有幾天時間，但一切進展順利。我們都希望他能上場比賽。我知道他已經迫不及待了，我們會盡快讓他上場。」

馬刺下一戰對灰熊將在台灣時間週三上午舉行，還有大約2天左右的恢復時間，從傷病報告和教練的訪談來看，顯然溫班亞瑪的傷勢並不嚴重，也有望在下一場比賽迎來回歸。

在經歷本次膝傷以前，溫班亞瑪曾因左小腿拉傷缺席12場比賽，並在NBA盃四強戰對上雷霆時回歸，傷癒復出後6場比賽皆從板凳出發，直到去年12月28日對爵士才重返先發。本季溫班亞瑪出賽21場，場均24.3分、11.7籃板、2.9阻攻都是隊內第1，投籃命中率52.5%，三分命中率36.5%。

