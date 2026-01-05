NBA／唐西奇、詹皇合轟62分 湖人主場逆轉連勝灰熊

湖人隊休息一天主場再度迎戰灰熊隊，儘管最多陷入16分落後，但當家球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）聯手轟下62分，助隊下半場反超比分，終場以120：114收下對戰連勝。

這場比賽和前一戰一樣，進入第四節最後5分鐘分差5分以內的關鍵時刻比賽，湖人延續過去11場關鍵時刻比賽全勝的完美勝率，先有詹姆斯4分50秒「3分打」助隊取得103：99領先，唐西奇接續更在30秒內連續飆進兩記三分彈，兩人率湖人打出14：4的攻勢，讓主場的「紫金軍團」領先擴大到112：103。

灰熊雖有威爾斯（Jaylen Wells）回敬外線，但沒能阻止唐西奇連線范德比爾特（Jarred Vanderbilt）完成空中接力灌籃，加上讀秒階段湖人6罰俱中，最終就以120：114守護主場。

唐西奇全場最高36分外帶9籃板和8助攻，詹姆斯26分、10助攻、7籃板，拉拉維亞（Jake LaRavia）也有26分演出。

灰熊半場打完還握有65：54領先，全場最大優勢達16分，但下半場領先失守，就算威爾斯攻下全隊最高23分，球隊仍吞下4連敗。