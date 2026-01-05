NBA／籃網得分王波特會被交易嗎？本人親上火線回應

籃網隊球星波特（Michael Porter Jr.）本賽季打出生涯年，得分、籃板、助攻3項數據均創生涯新高，他也成為聯盟多支爭冠球隊追逐的拼圖之一，隨著交易截止日期的接近，有關波特的交易傳聞越演越烈。不過，波特本人近期則接受美媒的採訪，並表示他本人願意留在籃網。

近期，波特在接受《紐約郵報》採訪時，被問及是否打算長期留在籃網時，他先是給出肯定的答覆，「是的，我喜歡這裡，」接著他緩緩說道：「所以，任何一支球隊需要我，並且欣賞我的能力，我都願意去，我覺得布魯克林籃網隊就很需要我。就像我說的，如果他們需要我，我非常樂意留在球隊。」

波特目前正處於他5年1.79億美元合約的第4年，他在籃網隊表現出色，本賽季場均得到25.8分、7.5籃板和3.3助攻，投籃命中率接近50%、三分球命中率超過40%。此外，他是全聯盟僅有的5位場均至少25分、7籃板的球員、更是東區唯一一位做到這點的球員，聯盟其他4人分別是：湖人球星唐西奇（Luka Doncic）、金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）、爵士一哥馬卡南（Lauri Markkanen）、拓荒者球星阿夫迪賈（Deni Avdija）。

他在休賽季透過交易從金塊轉隊至籃網，從原本的爭冠球隊來到籃網這支正在重建的隊伍，籃網隊目前戰績11勝22敗，排在東區倒數第3。而波特內外兼俱的得分能力，緩解了籃網的進攻難題，這使籃網隊無論是圍繞他建隊，還是利用他的交易價值換取未來的資產，皆代表波特在市場上是一名極具潛力的籌碼。

先前有傳言稱，一些球隊對簽下波特作為強力的第2得分點表現出了興趣，特別是活塞、勇士、公鹿、公牛等。