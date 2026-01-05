NBA／布克0.7秒轟致勝三分彈 太陽逆境翻身終結雷霆4連勝
鳳凰城太陽在主場上演戲劇化結局，當家球星布克（Devin Booker）展現「黑曼巴傳人」特質，在終場前0.7秒手起刀落命中致勝三分球，率隊以108比105氣走雷霆，終止對手4連勝的同時也讓他們吞下本季第6場敗仗。
比賽開局雷霆氣勢如虹，首節打出24：9攻勢，太陽前8次三分出手全數落空。雷霆在第二節一度以49：31大幅領先，但太陽回敬一波11：0攻勢，將半場差距縮小至49：42。下半場太陽逐漸找回節奏，第三節末靠著鄧恩（Ryan Dunn）三分球反超為71：70，帶著1分領先進入第四節。
雙方陷入你追我趕的無止盡拉鋸戰，終場前36秒，布魯克斯（Dillon Brooks）在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）干擾下飆進高難度的三分球，助太陽取得105比101領先。
雷霆隨後靠著霍姆葛倫（Chet Holmgren）轉身跳投追到105比103。布魯克斯接著出現失誤，威廉斯在終場前8.2秒投進後撤步跳投扳平比分；但本季外線手感低迷的布克，卻在面對卡魯索（Alex Caruso）防守下果斷拔起投進遠距三分，用致勝一擊為太陽畫下完美句點。
致勝功臣布克轟下24分，布魯克斯得到22分。替補出發的古德溫（Jordan Goodwin）手感火燙，16投9中包含三分球13投8中，砍盡全場最高26分，三分球命中數更創下個人生涯新高。
雷霆4連勝遭到中斷，戰績來到30勝6敗，仍高居聯盟最佳。亞歷山大攻下25分，威廉斯（Jalen Williams）23分。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言