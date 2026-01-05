NBA／布克0.7秒轟致勝三分彈 太陽逆境翻身終結雷霆4連勝

鳳凰城太陽在主場上演戲劇化結局，當家球星布克（Devin Booker）展現「黑曼巴傳人」特質，在終場前0.7秒手起刀落命中致勝三分球，率隊以108比105氣走雷霆，終止對手4連勝的同時也讓他們吞下本季第6場敗仗。

比賽開局雷霆氣勢如虹，首節打出24：9攻勢，太陽前8次三分出手全數落空。雷霆在第二節一度以49：31大幅領先，但太陽回敬一波11：0攻勢，將半場差距縮小至49：42。下半場太陽逐漸找回節奏，第三節末靠著鄧恩（Ryan Dunn）三分球反超為71：70，帶著1分領先進入第四節。

DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS 🚨



PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER! pic.twitter.com/JNPazjMXTz — NBA (@NBA) 2026年1月5日

雙方陷入你追我趕的無止盡拉鋸戰，終場前36秒，布魯克斯（Dillon Brooks）在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）干擾下飆進高難度的三分球，助太陽取得105比101領先。

雷霆隨後靠著霍姆葛倫（Chet Holmgren）轉身跳投追到105比103。布魯克斯接著出現失誤，威廉斯在終場前8.2秒投進後撤步跳投扳平比分；但本季外線手感低迷的布克，卻在面對卡魯索（Alex Caruso）防守下果斷拔起投進遠距三分，用致勝一擊為太陽畫下完美句點。

DILLON BROOKS CLUTCH. 🔥



pic.twitter.com/OMz1e9XLBa — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2026年1月5日

致勝功臣布克轟下24分，布魯克斯得到22分。替補出發的古德溫（Jordan Goodwin）手感火燙，16投9中包含三分球13投8中，砍盡全場最高26分，三分球命中數更創下個人生涯新高。

雷霆4連勝遭到中斷，戰績來到30勝6敗，仍高居聯盟最佳。亞歷山大攻下25分，威廉斯（Jalen Williams）23分。