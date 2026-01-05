NBA／紫金軍團補強中鋒名單曝光 鎖定前綠衫軍「門神」

現戰績排在西區第5的「紫金軍團」湖人隊，若想繼續保有衝冠的競爭力，禁區只有一位護框型中鋒艾頓（Deandre Ayton）是遠遠不夠的。因此，據美媒報導指出，球團正積極尋找可能的人選，傳聞他們對現效力拓荒者隊、前塞爾蒂克當家「門神」威廉斯（Robert Williams III）感興趣。

截至台灣時間上週六止，湖人隊在前6場比賽中只贏了2場，以21勝11敗的戰績位列西區第5。其中，中鋒位置上缺乏足夠的防守球員被認為是湖人最大的隱患之一，即使海斯（Jaxson Hayes）今年表現出色，但他的身型較為單薄、無法有效保護禁區，外界仍認為湖人需要在艾頓之後，再添一名護框型的中鋒，以彌補一些防守問題。

湖人中鋒艾頓。 路透社

據美媒《Bleacher Report》記者法瓦萊（Dan Favale）所述，現效力拓荒者隊的中鋒威廉斯很可能是一個性價比很高的選項，「即使海斯的表現超出預期，艾頓身後仍然需要一位更高水平的大個子球員。如果威廉斯保持健康，他將擁有出色的垂直衝擊力，以及防守端的移動能力和破壞力。」法瓦萊寫道。

他接著說：「這只是一個假設，但這種不確定性應該能讓洛杉磯湖人隊有機會爭取他，而不會損失任何重要的選秀權。」

Robert Williams III posted Marcus Smart. (Reunion but as Lakers?) pic.twitter.com/SOG5CrFRxh — LALSource (@LALSource) 2025年7月25日

之所以說得到威廉斯並不會讓湖人付出太多代價，因為他即將結束一份價值4年4800萬美元的合約，2025-26年賽季結束後他將成為自由球員。

威廉斯最大的疑慮在於耐戰度不高，在他7年的職業生涯中，只有兩個賽季出場超過50場。其中，2021-22年賽季是威廉斯職業生涯的巔峰，當時他效力塞爾蒂克隊，該季場均10分、9.6籃板、2助攻、2.2阻攻，同時入選年度最佳防守第二隊，是當時綠衫軍禁區重要的護框大將，2023年他被交易至拓荒者隊。本賽季，威廉斯代表波特蘭拓荒者隊出戰23場，場均上場16分鐘，得到6分、6.4籃板、1.4阻攻。

Man, it's so good to see Robert Williams III back on the basketball court.



19 PTS | 9 REB | 3 AST | 3 STL | 3 BLK



One of one. pic.twitter.com/eKhhlS4cVL — Jake Issenberg (@jakeissenberg) 2024年11月13日