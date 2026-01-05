快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

NBA／紫金軍團補強中鋒名單曝光 鎖定前綠衫軍「門神」

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯。 法新社
威廉斯。 法新社

現戰績排在西區第5的「紫金軍團」湖人隊，若想繼續保有衝冠的競爭力，禁區只有一位護框型中鋒艾頓（Deandre Ayton）是遠遠不夠的。因此，據美媒報導指出，球團正積極尋找可能的人選，傳聞他們對現效力拓荒者隊、前塞爾蒂克當家「門神」威廉斯（Robert Williams III）感興趣。

截至台灣時間上週六止，湖人隊在前6場比賽中只贏了2場，以21勝11敗的戰績位列西區第5。其中，中鋒位置上缺乏足夠的防守球員被認為是湖人最大的隱患之一，即使海斯（Jaxson Hayes）今年表現出色，但他的身型較為單薄、無法有效保護禁區，外界仍認為湖人需要在艾頓之後，再添一名護框型的中鋒，以彌補一些防守問題。

湖人中鋒艾頓。 路透社
湖人中鋒艾頓。 路透社

據美媒《Bleacher Report》記者法瓦萊（Dan Favale）所述，現效力拓荒者隊的中鋒威廉斯很可能是一個性價比很高的選項，「即使海斯的表現超出預期，艾頓身後仍然需要一位更高水平的大個子球員。如果威廉斯保持健康，他將擁有出色的垂直衝擊力，以及防守端的移動能力和破壞力。」法瓦萊寫道。

他接著說：「這只是一個假設，但這種不確定性應該能讓洛杉磯湖人隊有機會爭取他，而不會損失任何重要的選秀權。」

之所以說得到威廉斯並不會讓湖人付出太多代價，因為他即將結束一份價值4年4800萬美元的合約，2025-26年賽季結束後他將成為自由球員。

威廉斯最大的疑慮在於耐戰度不高，在他7年的職業生涯中，只有兩個賽季出場超過50場。其中，2021-22年賽季是威廉斯職業生涯的巔峰，當時他效力塞爾蒂克隊，該季場均10分、9.6籃板、2助攻、2.2阻攻，同時入選年度最佳防守第二隊，是當時綠衫軍禁區重要的護框大將，2023年他被交易至拓荒者隊。本賽季，威廉斯代表波特蘭拓荒者隊出戰23場，場均上場16分鐘，得到6分、6.4籃板、1.4阻攻。

湖人 Deandre Ayton

相關新聞

NBA／唐西奇、詹皇合轟62分 湖人主場逆轉連勝灰熊

湖人隊休息一天主場再度迎戰灰熊隊，儘管最多陷入16分落後，但當家球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBro...

NBA／布克0.7秒轟致勝三分彈 太陽逆境翻身終結雷霆4連勝

鳳凰城太陽在主場上演戲劇化結局，當家球星布克（Devin Booker）展現「黑曼巴傳人」特質，在終場前0.7秒手起刀落命中致勝三分球，率隊以108比105氣走雷霆，終止對手4連勝的同時也讓他們吞下本

NBA／布勞恩、葛登回歸無用 波特率籃網力壓前東家金塊

西區排名第3的金塊隊，今天迎接兩大戰將布勞恩（Christian Braun）和葛登（Aaron Gordon）回歸，但...

NBA／紫金軍團補強中鋒名單曝光 鎖定前綠衫軍「門神」

現戰績排在西區第5的「紫金軍團」湖人隊，若想繼續保有衝冠的競爭力，禁區只有一位護框型中鋒艾頓（Deandre Ayton）是遠遠不夠的。因此，據美媒報導指出，球團正積極尋找可能的人選，傳聞他們對現效力

NBA／安比德本季首灌超嗨 76人新秀笑稱：跳得比我想的高

昨日，費城76人在客場以130：119爆冷擊敗紐約尼克隊的比賽中，76人球星「大帝」安比德（Joel Embiid）在比賽接近尾聲時，完成了他本季首記灌籃，為球隊鎖定勝局。對這記得來不易的扣籃，恩比德

NBA／SGA評雷霆「總統山」好謙虛！沒選自己另挑4球星入列

在近日一次專訪中，雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）被要求選出心中的雷霆隊史「總統山」（Mount Rushmore，意指隊史最偉大的4位球員）。震驚的是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。