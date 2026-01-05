NBA／安比德本季首灌超嗨 76人新秀笑稱：跳得比我想的高

快訊

76人球星「大帝」安比德。 路透社

昨日，費城76人在客場以130：119爆冷擊敗紐約尼克隊的比賽中，76人球星「大帝」安比德（Joel Embiid）在比賽接近尾聲時，完成了他本季首記灌籃，為球隊鎖定勝局。對這記得來不易的扣籃，恩比德本人和他的隊友們做出了滑稽動作來慶祝。

在第四節比賽剩不到1分鐘時，雙方比分128：119，安比德在快攻中接獲新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的傳球，完成一記雙手爆扣，這球是他本季首灌，安比德隨後也高興地揮舞雙手，與隊友一同慶祝。安比德此戰上場約33分鐘，砍26分、10籃板、5助攻，他在賽後回憶起這記灌籃時說：「這球很容易進，但我希望它能打在籃板上，那是下一步。」

狂飆全場最高36分的馬克西（Tyrese Maxey）表示，他當下「非常開心」，並表示：「現在，都怪我了，因為上一個回合，我沒接他（安比德）的傳球，我以為他不會扣籃。現在他讓我給他傳個高吊球。所以我之後打算給他傳個高吊球，看看效果如何。」

76人新秀埃奇庫姆。 美聯社
「你看他（安比德）在比賽中一直想完成一記扣籃，」76人總教練諾斯（Nick Nurse）笑著說：「我覺得這算是很划算的辦法了。但至少我們知道他還能扣籃，他也終於可以把這個從願望清單上劃掉了。」

埃奇庫姆作為76人今年選進的潛力新秀，他本場比賽也同樣交出不俗表現，全場拿下26分、2籃板、4助攻；同時助攻安比德完成他的本季首灌，他在賽後開玩笑地稱，安比德扣籃時跳得比他想像的還要高。

結束了為期10天的客場之旅，76人近期取得了3連勝，戰績來到19勝14敗，爬到東區第5名的位置。從球員、教練的訪談來看，這場勝利也反映了76人隊休息室內輕鬆愉快的氛圍。

