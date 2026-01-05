NBA／砍50分後自信心爆棚？布朗：我是世界上攻防最全面球員

塞爾蒂克昨日在客場以146：115大勝快艇，砍下職業生涯新高50分的綠衫軍球星布朗（Jaylen Brown）自然是贏球頭號功臣，自信爆棚的他更在賽後受訪時表示，自己是世界上攻防兩端最全面的籃球員。

此役，布朗表現出色，全場投26中18，包含6記三分彈，整體命中率逼近7成，砍下平職業生涯最高的50分，另有3籃板、5助攻，幫助塞爾蒂克整場壓著快艇打，最後四節打完146：115擊敗快艇。布朗賽後談到自己的表現時說道：「我只想贏球。這是客場之旅的最後一場比賽，我想強勢收官。我相信我是世界上攻防兩端最全面的球員。所以，我只想上場證明這一點。」

“I feel like I’m the best two-way player in the game”



- Jaylen Brown pic.twitter.com/ZNVFCCvTyu — NBACentral (@TheDunkCentral) 2026年1月4日

此外，布朗也向媒體強調，考量到塞爾蒂克隊在休賽季經歷幾番挫折和陣容變動，本以為看似要擺爛、重建的他們，卻在賽季打出問鼎東區前3名的氣勢。因此，布朗認為，這些讓人眼前一亮的成就，使他們理應在更多討論中被提及。

布朗接著說：「我覺得應該多討論一下，我們失去了柯內特（Luke Kornet）、霍福特（Al Horford）、哈勒戴（Jrue Holiday）、泰托姆（Jayson Tatum）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），他們都是有潛力入選名人堂的球員，對吧？而我們用岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）、華許（Jordan Walsh）、米諾特（Josh Minott）、克塔（Neemias Queta）、謝爾曼（Baylor Scheierman）、西蒙斯（Anfernee Simons）來取代他們，你知道，這些球員中的大多數（在上賽季）都沒獲得太多上場機會。」

塞爾蒂克另一名球星泰托姆（中）上賽季遭遇跟腱傷勢，至今仍在傷兵名單中。 路透社

「我們能取得現在的成績，充分證明了我們的領導層、球隊組織和教練組的出色工作，但這在NBA並不常見。一支球隊幾乎一直保持著第2名的水平，而我們現在就幾乎達到了第2名。」布朗總結道。

正如布朗所述，近期拉出一波3連勝的塞爾蒂克，本季戰績已來到22勝12敗，目前排在東區第3的位置，緊追活塞和尼克。