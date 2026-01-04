快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

EASL／二連勝澳門黑熊 領航猿鎖定季後賽門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿隊打下東超第4勝。圖／領航猿隊提供
領航猿隊打下東超第4勝。圖／領航猿隊提供

去年打下東超聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿隊，今天在廣州出戰澳門黑熊隊，在洋將伯朗35分、13籃板領軍下，以95：83打下本季對戰連勝，4勝1敗戰績也幾乎拿到季後賽門票。

兩隊上次碰頭是12月14日，領航猿克服最多26分落後，最終以104：86寫下EASL史上最大逆轉勝。今天再碰頭，首節領航猿取得24：21領先，半場打完也保有41：36優勢；第三節澳門黑熊在洋將華生（Torrence Watson）外線破網下打出9：0的逆轉攻勢，一度取得48：43領先，不過領航猿有伯朗連續進球，白曜誠、盧峻翔和阿提諾也加入得分行列，領航猿54：54平手之際回敬連拿9分猛攻，三節打完仍握有63：57領先。

決勝節澳門黑熊曾追到4分差，伯朗的三分冷箭讓領航猿穩住優勢，阿提諾也持續發揮，兩人聯手助領航猿優勢擴大到兩位數，最終以12分差距收下對戰連勝。

伯朗今天狂轟35分、13籃板，阿提諾17分，盧峻翔16分是本土最佳；澳門黑熊以皮克—格林（Omari Peek-Green）25分最高，不過新賽季打了5戰勝場還沒開張，成績在B組持續墊底。

伯朗轟下全場最高35分。圖／領航猿隊提供
伯朗轟下全場最高35分。圖／領航猿隊提供

延伸閱讀

PLG／第一節就打爆獵鷹 領航猿快意收4連勝

東超籃賽／26分驚天逆轉！領航猿瘋狂下半場擊退澳門黑熊

PLG／葛拉漢復出首秀飆24分 領航猿休兵1個月後退勇士開季3連勝

PLG／球迷鼓吹盧峻翔旅外 台灣飛人陳信安鼓勵先看清目的 

相關新聞

NBA／格林連續吞T被吹出場 柯瑞單節狂轟20分逆轉爵士

揮別昨天狂輸雷霆隊37分陰霾，勇士隊今天面對爵士隊，第二節主將格林（Draymond Green）雖被吹出場，不過當家球...

NBA／未拿單月最佳布朗爆氣怒砍50分 綠衫軍終結快艇6連勝

嗆聲自己應該比布朗森（Jalen Brunson）更有資格拿到聯盟12月最佳球員的塞爾蒂克悍將布朗（Jaylen Brown），可說是把一身怒氣全都發洩在主場作戰的快艇身上。 布朗今天上場35分

NBA／小腿、膝蓋傷不停！ 再缺席3場 「斑馬」將失去獲獎資格

馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在本週與尼克的比賽中遭遇傷勢，因左膝痠痛確定缺席今日對拓荒者的賽事，這是他自膝傷後缺席的第2場比賽。此外，由於溫班亞瑪先前因小腿拉傷缺席數

NBA／魔術傷兵不斷！主力後衛MCL重創 面臨無限期休兵

魔術隊本季傷兵不斷，後衛薩格斯（Jalen Suggs）昨天出戰公牛隊時傷到右膝，今天球團宣布是膝蓋內側副韌帶（Medi...

NBA／讓人想起熟悉的K湯？ 柯瑞盛讚黃蜂菜鳥投籃「很強」

勇士在元旦以132：125戰勝黃蜂的比賽後，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在受訪時，談到年僅20歲的黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel），並稱讚他的投籃水平很高，這對於一位射手來說

EASL／二連勝澳門黑熊 領航猿鎖定季後賽門票

去年打下東超聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿隊，今天在廣州出戰澳門黑熊隊，在洋將伯朗35分、13籃板領軍下，以95：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。