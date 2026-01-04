EASL／二連勝澳門黑熊 領航猿鎖定季後賽門票
去年打下東超聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿隊，今天在廣州出戰澳門黑熊隊，在洋將伯朗35分、13籃板領軍下，以95：83打下本季對戰連勝，4勝1敗戰績也幾乎拿到季後賽門票。
兩隊上次碰頭是12月14日，領航猿克服最多26分落後，最終以104：86寫下EASL史上最大逆轉勝。今天再碰頭，首節領航猿取得24：21領先，半場打完也保有41：36優勢；第三節澳門黑熊在洋將華生（Torrence Watson）外線破網下打出9：0的逆轉攻勢，一度取得48：43領先，不過領航猿有伯朗連續進球，白曜誠、盧峻翔和阿提諾也加入得分行列，領航猿54：54平手之際回敬連拿9分猛攻，三節打完仍握有63：57領先。
決勝節澳門黑熊曾追到4分差，伯朗的三分冷箭讓領航猿穩住優勢，阿提諾也持續發揮，兩人聯手助領航猿優勢擴大到兩位數，最終以12分差距收下對戰連勝。
伯朗今天狂轟35分、13籃板，阿提諾17分，盧峻翔16分是本土最佳；澳門黑熊以皮克—格林（Omari Peek-Green）25分最高，不過新賽季打了5戰勝場還沒開張，成績在B組持續墊底。
