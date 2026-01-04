NBA／4連勝氣勢慘遭灰狼撲滅 熱火眾將、主帥有話要說！
邁阿密熱火日前力退東區龍頭底特律活塞後，取得4連勝佳績。不過，今日他們在主場面對灰狼卻以115：125輸球。此外，他們還在比賽中損失一員大將，板凳悍將哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）在首節遭遇右腳踝扭傷，退場後便未再回到球場。
賽後，包含熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、頭號得分手鮑威爾（Norman Powell）以及主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）都各自發表了他們對於球隊輸球的看法。
阿德巴約在本場比賽拿下12分、9籃板和4助攻，他在賽後接受《ClutchPoints》採訪時表示：「我覺得我們偶爾會展現出一些亮點，所以你很難判斷我們之間的差距有多大。我認為我們需要更加穩定。」
此外，本場比賽熱火的團隊命中率也不盡理想，阿德巴約還解釋道，除了灰狼施加的防守壓力，以及沒能找到合適的投籃位置，他們還「錯失了一些空位投籃機會」。阿德巴約說：「我覺得我們創造了足夠的空位機會，只是球沒進，感覺我們錯失了幾個。那些輕鬆上籃的機會，你知道，那種勢頭可以改變比賽的結果。」
本場比賽，鮑威爾砍下全隊最高的21分，本賽季場均可攻下24.1分、3.8籃板和2.7助攻，為球隊的得分王。
「我們肯定還沒達到目標，絕對還沒，」鮑威爾表示，「我覺得我們有過一些高光時刻。從我們贏下的4場比賽來看，你們應該能看出我們想要達到的目標，我們現在的狀態，以及球隊的潛力。但是，真正優秀的球隊，他們的風格就是每晚的比賽，你知道的。而我們每晚都在朝著這個方向努力，了解你即將面對的對手，以及你需要做哪些準備來應對他們。」
「我們是一支年輕的隊伍，我們還在不斷磨合。就像我說的，賽季後期，過了全明星賽之後，我們必須在季後賽和排名方面確立自己的風格，尤其是在東區，競爭非常激烈。所以我們必須開始贏球。」鮑威爾補充。
至於執掌兵符的史波史特拉，則在賽後點出熱火的問題在於失誤控制，以及防守端容易出現漏洞。他指出：「我們一度將比分迅速拉開到10分、19分、20分，或者更多，這期間我們出現了3、4個失誤，這些失誤在攻防兩端接連累積，要馬是失誤，要馬是執行力不足，要馬是防守端出現漏洞，這很可惜。」
熱火隊目前的戰績是19勝16敗，排在東區第8。他們將在明天上午交手西區爐主鵜鶘隊，開啟為期4場的客場之旅。
