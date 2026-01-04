NBA／4連勝氣勢慘遭灰狼撲滅 熱火眾將、主帥有話要說！

邁阿密熱火日前力退東區龍頭底特律活塞後，取得4連勝佳績。不過，今日他們在主場面對灰狼卻以115：125輸球。此外，他們還在比賽中損失一員大將，板凳悍將哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）在首節遭遇右腳踝扭傷，退場後便未再回到球場。

賽後，包含熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、頭號得分手鮑威爾（Norman Powell）以及主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）都各自發表了他們對於球隊輸球的看法。

熱火小將哈克斯（左）。 法新社

阿德巴約在本場比賽拿下12分、9籃板和4助攻，他在賽後接受《ClutchPoints》採訪時表示：「我覺得我們偶爾會展現出一些亮點，所以你很難判斷我們之間的差距有多大。我認為我們需要更加穩定。」

此外，本場比賽熱火的團隊命中率也不盡理想，阿德巴約還解釋道，除了灰狼施加的防守壓力，以及沒能找到合適的投籃位置，他們還「錯失了一些空位投籃機會」。阿德巴約說：「我覺得我們創造了足夠的空位機會，只是球沒進，感覺我們錯失了幾個。那些輕鬆上籃的機會，你知道，那種勢頭可以改變比賽的結果。」

Asked Bam Adebayo about the low offensive output in the first half and if it was more Minnesota’s defense or them not finding their spots that led to it.



“I think also, we missed some open ones. We created enough open [looks], just didn’t go in…” #HeatNation pic.twitter.com/OGLez4TfDG — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) 2026年1月4日

本場比賽，鮑威爾砍下全隊最高的21分，本賽季場均可攻下24.1分、3.8籃板和2.7助攻，為球隊的得分王。

「我們肯定還沒達到目標，絕對還沒，」鮑威爾表示，「我覺得我們有過一些高光時刻。從我們贏下的4場比賽來看，你們應該能看出我們想要達到的目標，我們現在的狀態，以及球隊的潛力。但是，真正優秀的球隊，他們的風格就是每晚的比賽，你知道的。而我們每晚都在朝著這個方向努力，了解你即將面對的對手，以及你需要做哪些準備來應對他們。」

「我們是一支年輕的隊伍，我們還在不斷磨合。就像我說的，賽季後期，過了全明星賽之後，我們必須在季後賽和排名方面確立自己的風格，尤其是在東區，競爭非常激烈。所以我們必須開始贏球。」鮑威爾補充。

Norman Powell on if the Heat are right where they want to be or if there’s more to climb for.



“We’re definitely not there yet, definitely not…” #HeatNation



Full response: pic.twitter.com/oaeLx5IQjg — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) 2026年1月4日

至於執掌兵符的史波史特拉，則在賽後點出熱火的問題在於失誤控制，以及防守端容易出現漏洞。他指出：「我們一度將比分迅速拉開到10分、19分、20分，或者更多，這期間我們出現了3、4個失誤，這些失誤在攻防兩端接連累積，要馬是失誤，要馬是執行力不足，要馬是防守端出現漏洞，這很可惜。」

熱火隊目前的戰績是19勝16敗，排在東區第8。他們將在明天上午交手西區爐主鵜鶘隊，開啟為期4場的客場之旅。