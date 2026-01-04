NBA／格林被吹出場 柯瑞聲援指裁判吹太重
勇士隊主將格林（Draymond Green）今天第二節就被吹出場，不過勇士靠柯瑞（Stephen Curry）第三節狂轟20分領軍逆轉爵士隊，以123：114留下勝利。全場攻下31分的柯瑞賽後為老搭檔格林講話，他表示格林的舉動不至於被吹出場。
這是格林近8場比賽的第2次被吹出場，他第二節時先和裁判喊「3」，指裁判漏吹爵士籃下三秒，之後爵士馬卡南（Lauri Markkanen）灌籃後，格林再度對裁判大吼，因此領到第一個技術犯規。
領到第一個技術犯規後，格林又對裁判卡特勒噴了幾句，馬上領到第二次技術犯規。
「我不知道他對裁判說了些什麼，但我認為，休息室的共識是，這件事不足以被罰出場。」柯瑞為格林發聲。
這是格林生涯第22次遭驅逐出場，同時是他本季被吹的第9個技術犯規，若單季累積到16次技術犯規將禁賽一場。
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）強調，格林對球隊十分重要，「我希望他上場，我們需要他。」
格林被吹出場後，勇士第三節逆轉戰局，先前格林提前離場的兩場比賽勇士也是最後勝家，不過「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），格林離場並不是球隊的致勝方程式，「不，不是，我們需要23號（格林）在場上。」
