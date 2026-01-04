NBA／SGA評雷霆「總統山」好謙虛！沒選自己另挑4球星入列

在近日一次專訪中，雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）被要求選出心中的雷霆隊史「總統山」（Mount Rushmore，意指隊史最偉大的4位球員）。震驚的是，這位去年才剛帶領球隊奪下隊史首冠的功臣，竟沒有將自己列入名單，反而是讓昔日「雷霆三少」和只打兩季的喬治（Paul George）入榜。

雷霆隊在2008年遷至奧克拉荷馬城以來，雖然位處小城市，但亦曾出產過不少巨星，像是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、杜蘭特（Kevin Durant）等人。儘管亞歷山大現在已是球隊的門面，但他並非雷霆自家選秀出身，而是在新秀賽季後透過交易加盟。不過，對球迷而言，他早已是球隊不可或缺的一部分。

昔日雷霆三少由左至右為：衛斯特布魯克、杜蘭特、哈登。 美聯社

近日，SGA在接受《Sports Illustrated》專訪時，向外界分享了他對這座城市的感受，「這真的很特別。當我來到這裡，我看到了另一個層次。這讓我想起大學體育，球迷是如此投入。無論我們表現得多差，他們都站在我們身後。」

緊接著，他還被要求評選雷霆隊史「總統山」名單，面對這份象徵隊史最高榮譽的名單，SGA給出的答案非常明確：「杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）以及保羅喬治。」

昔效力雷霆的喬治（左）。 美聯社

讓人感到驚訝的是，亞歷山大竟沒有將自己的名字放入名單中，反而是抬舉了幾位籃壇前輩，這讓外界瞭解到，他為人謙遜，且不亞於他的球技。儘管他過去曾在雷霆創下無數榮耀，包含聯盟得分王、例行賽MVP、總決賽FMVP以及總冠軍等殊榮。但或許對他而言，如果沒有這些前輩、先進過去所付出的努力，自己也就無法取得如此崇高的成就。