NBA／讓人想起熟悉的K湯？ 柯瑞盛讚黃蜂菜鳥投籃「很強」

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士一哥柯瑞（左）、黃蜂新秀克努佩爾（右）。 美聯社
勇士在元旦以132：125戰勝黃蜂的比賽後，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在受訪時，談到年僅20歲的黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel），並稱讚他的投籃水平很高，這對於一位射手來說，能夠獲得聯盟傳奇射手的肯定，無疑是至高無上的榮耀。

儘管未能幫助球隊逆轉戰局，但克努佩爾卻在菜鳥年打出讓人印象深刻的表現，也引起勇士隊當家球星的注意。「這令人印象深刻。他年紀輕輕，卻打得如此沉穩，」柯瑞對美聯社記者里德（Steve Reed）說道：「他的投籃水平顯然很高，你絕對不能讓他空位，他的出手速度非常快，而且充滿自信。」

有鑑於柯瑞是NBA史上最偉大的射手之一，因此他的評論中的「含金量」顯然比其他人都還要來得高，從柯瑞的談話中對克努佩爾的描述，以及在場上的技術特點，讓人不禁想起昔日在勇士與柯瑞並肩作戰的射手、現效力獨行俠的湯普森（Klay Thompson）。

「K湯」湯普森。 法新社
「K湯」湯普森。 法新社

本賽季，克努佩爾表現出色，場均可貢獻19.5分、5.1籃板和3.6助攻，投籃命中率高達48.5%，三分球命中率也來到43%的高標。他也憑藉目前的好表現，成為2025屆最佳新秀排行榜的有力競爭人選。

此外，克努佩爾的得分效率也實屬罕見，尤其對於一名新秀而言。他目前是夏洛特隊效率最高的得分手，得分效率甚至超過了隊友小鮑爾（LaMelo Ball）、米勒（Brandon Miller）和布里吉斯（Miles Bridges）。

Stephen Curry 黃蜂 勇士 Klay Thompson

