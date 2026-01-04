NBA／場均30分卻在MVP討論被忽略 「真理」替布朗抱不平

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克當家球星布朗。 法新社
「綠衫軍」塞爾蒂克隊本季面臨球星報銷、主力出走等困境，卻依舊能排在東區前3名的位置，令許多人大跌眼鏡，當家球星布朗（Jaylen Brown）的驚人發揮自然功不可沒。然而，讓人感到不解的是，布朗居然沒有在2025-26年賽季初期MVP討論名單內，這引起了前綠衫軍球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）的不滿。

塞爾蒂克隊在新賽季初面臨許多不確定因素，像是泰托姆（Jayson Tatum）的阿基里斯腱傷勢，至今仍持續休戰；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等主力相繼離隊，都讓球迷和分析師降低了球隊的預期。然而，塞爾蒂克卻克服賽季初的小低潮，一路高歌猛進，以22勝12敗戰績爬上東區第3寶座，球隊之所以可以取得如此成就，很大程度要歸功於主將布朗。

傳奇球星「真理」皮爾斯。 路透社
塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯在他的節目《No Fouls Given》中談到了布朗本賽季的表現，並質疑為何布朗沒有在一開始就出現在MVP的討論名單中。皮爾斯說道：「為什麼他（布朗）沒有在MVP討論中呢？如果沒有泰托姆，誰會認為塞爾蒂克能排在東區第3的高位？布朗可是每場比賽都能穩定地拿下30分。」

本月初，布朗連續9場比賽得分飆破30分，成為傳奇巨星「大鳥」柏德（Larry Bird）之後隊史第2位有如此表現的球員；今日對陣快艇的比賽，布朗更是用6記三分彈豪取50分之多，追平個人單場得分紀錄，帶領球隊以31分之差大勝快艇。截至目前為止，布朗場均可攻下30.1分、6.4籃板、5助攻。

開季至今，年度MVP前3名幾乎都由金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）、雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及湖人金童唐西奇（Luka Doncic）輪流包辦，至於布朗，則是在近期公布的MVP榜單才首度亮相，來到第5的位置。

Jaylen Brown 塞爾蒂克 Paul Pierce

