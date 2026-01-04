NBA／火箭禁區開天窗！戴維斯雙十領軍止連敗 KD無力回天
獨行俠「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）今天攻下26分、12籃板，搭配克里斯提（Max Christie）三分球6投4中貢獻24分的火力支援，最終在主場以110比104扳倒火箭，成功中止本季最長的4連敗。
獨行俠先前才以13分之差力壓火箭，如今再拿一勝，儼然成了天敵。這場比賽也是獨行俠近7場主場的第6勝。
獨行俠此役一度在第四節初取得17分領先，不過火箭頑強反撲，將比分追近至106：101、僅剩1分07秒。關鍵時刻，克里斯提切入完成灌籃穩住戰局。克里斯提目前三分球命中率高達45.9%，排名聯盟前段班，成為球隊後場重要火力來源。
火箭此戰內線戰力嚴重吃緊，中鋒森根（Alperen Sengun）開賽僅1分04秒就在搶下防守籃板後落地不慎，扭傷右腳踝提前退場，而替補長人亞當斯（Steven Adams）同樣因腳踝傷勢連續第2場缺陣。獨行俠也非毫髮無傷，先發前鋒華盛頓（P.J. Washington Jr.）首節打滿12分鐘後因右腳踝扭傷退場。
在雙方禁區人手不齊的情況下，獨行俠仍以66比54在油漆區得分占優，但火箭搶下17個進攻籃板，比獨行俠多出15個，並且在二波進攻得分上以15：0完全壓制對手。整體命中率成為此戰雙方勝負關鍵，獨行俠投籃命中率達55.0%，反觀火箭僅有38.7%，接近本季單場最低水準。
狀元佛雷格（Cooper Flagg）此役表現毫無亮點，全場12投3中攻下10分，替補的威廉斯（Brandon Williams）和馬歇爾（Naji Marshall）各拿到15分7籃板3助攻、10分。
火箭仍以杜蘭特（Kevin Durant）轟下34分為最高，儘管背負4次犯規還是打滿下半場，可惜仍難挽敗局。湯普森（Amen Thompson）繳出20分、12籃板的雙十表現，伊森（Tari Eason）則有19分、10籃板進帳。
