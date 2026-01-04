NBA／未拿單月最佳布朗爆氣怒砍50分 綠衫軍終結快艇6連勝

嗆聲自己應該比布朗森（Jalen Brunson）更有資格拿到聯盟12月最佳球員的塞爾蒂克悍將布朗（Jaylen Brown），可說是把一身怒氣全都發洩在主場作戰的快艇身上。

布朗今天上場35分鐘，26投18中包含6記三分球在內，狂轟50分5助攻3籃板，追平生涯得分紀錄，帶領綠衫軍以144比115痛宰快艇，讓對方難堪終結6連勝。

塞爾蒂克笑納近期一波3連勝，同時從12月至今，他們已經取得12勝3敗的佳績，甚至比雷霆還更加出色，持續緊追排名前面的活塞和尼克。

JAYLEN BROWN DROPPED 50 TONIGHT 🤯



50 PTS (ties career-high)

18-26 FGM



He joins Jayson Tatum (5x) and Larry Bird (4x) as the only players in Celtics franchise history with multiple 50+ PT games! pic.twitter.com/GhA06b2WfT — NBA (@NBA) 2026年1月4日

布朗前一次拿到50分是出現在2021-22年賽季，當時他在對魔術一戰29投19中獲得50分。布朗本季在泰托姆（Jayson Tatum）重傷缺戰的情況下，一肩扛起進攻重擔，場均攻下30.1分，刷新生涯紀錄，還有過連9場破30分的驚人表現，追平傳奇巨星「大鳥」柏德（Larry Bird）所保持的隊史紀錄。

塞爾蒂克首節在布朗和懷特（Derrick White）聯手攻下27分的火力加持下，單節豪取42分，不過快艇第二節展開反擊，上半場結束時追到8分差。布朗第三節全面大爆發，8投7中獨拿19分，綠衫軍以超過60%命中率又轟進42分，雙方差距擴大到14分差。

整個第四節塞爾蒂克迫使對手命中率跌至35.3%，布朗和懷特再度合力拿下23分，光兩人得分就遠壓過快艇，一連串的猛攻讓綠衫軍最多領先達33分，提前宣告比賽結束。

懷特拿到29分7助攻4籃板2阻攻，替補的西蒙斯（Anfernee Simons）獲得15分，華許（Jordan Walsh）11分11籃板。

近況火熱的雷納德（Kawhi Leonard）完全被布朗比下去，他這場比賽17投6中得到22分3籃板3助攻3抄截，柯林斯（John Collins）也進帳22分，哈登（James Harden）18分12助攻3籃板，瓊斯（Derrick Jones Jr.）19分。