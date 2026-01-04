快訊

NBA／鵜鶘觸底反彈露曙光？ 主帥指「胖虎」是關鍵人物

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森。 美聯社

鵜鶘球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）本季遭遇傷勢困擾，在12月復出後他打出眼前一亮的表現，獲得總教練博雷戈（James Borrego）的稱讚，他表示，胖虎的優異表現加上兩位即將傷癒復出的主力墨瑞（Dejounte Murray）、瓊斯（Herbert Jones），將有助於鵜鶘在賽季後半段觸底反彈。

威廉森的強勢回歸可謂至關重要。過去8場比賽，他場均貢獻27.4分、6.6籃板和2.3助攻。而鵜鶘目前則以8勝28敗的戰績，在競爭激烈的西區排名倒數，為力求保持競爭力，被視為是球隊基石的威廉森，近期的強勢發揮，無疑為球隊在墨瑞和瓊斯即將回歸之際，奠定了堅實的基礎。

在近期受訪時，博雷戈毫不掩飾地給予威廉森讚賞，並指出，威廉森傷癒復出後在攻防兩端都煥然一新，展現出的自信和侵略性讓人們再次意識到他巨大的潛力。博雷戈表示：「他的精神狀態和心態都很好。他現在看起來精神煥發、充滿鬥志，而且非常自信。這是個亮點，也是個積極的信號，我們必須好好利用這一點。因為我們很快就會有其他球員回歸。我們只需要他（威廉森）繼續保持這樣的水平。」

博雷戈。 路透社

此外，博雷戈還強調，他認為這是威廉森近年來打出的最佳狀態之一。「我可以告訴你的是，我認為他最近一段時間以來的狀態都很好，」博雷戈說：「我無法和他去年的表現做比較。我以前也見過他這樣的狀態，但就近期的表現而言，這可能是他最好的一次。他現在無論在精神上還是身體上，看起來都非常強健。」

目前，鵜鶘隊正期盼主力的回歸，而所有人的目光都聚焦在威廉森身上，看他能否保持其出色、健康的狀態。本賽季，威廉森場均可交出23.4分、5.9籃板、3.3助攻，若他能繼續展現出近期比賽中體現出的那種鬥志、自信和統治力，那麼一旦陣容齊整，鵜鶘隊將具備衝擊季後賽的基礎。

