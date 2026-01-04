NBA／格林連續吞T被吹出場 柯瑞單節狂轟20分逆轉爵士

揮別昨天狂輸雷霆隊37分陰霾，勇士隊今天面對爵士隊，第二節主將格林（Draymond Green）雖被吹出場，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）第三節狂轟20分、全場貢獻31分，率隊演出逆轉勝，以123：114捍衛主場。

格林第二節2分25秒因不滿判決，被連吹兩個技術犯規出場；這已是格林近8場比賽第二度被驅逐出場，累積生涯第22次。爵士靠格林2次技術犯規得到罰球機會，馬卡南（Lauri Markkanen）兩罰都把握後爵士領先擴大到全場最大的60：48；勇士靠梅爾頓（De'Anthony Melton）外線破網縮小差距，半場打完追到58：65。

Chef Curry was COOKING in the 3Q:



👨‍🍳 20 PTS

👨‍🍳 6-8 FGM

👨‍🍳 4 3PM



He finished the game with 31 PTS to help the @warriors complete the comeback win over the Jazz! pic.twitter.com/pIf2lCOvmB — NBA (@NBA) 2026年1月4日

第三節成柯瑞個人秀時間，他三分球6投4中加上4罰都得手，單節狂轟20分，包括一波個人連拿9分攻勢；他的4記三分彈還有兩球是超過30呎的超大號外線，讓主場球迷歡聲雷動。

勇士靠柯瑞帶動，單節打出42：31的逆轉攻勢，第四節理查德（Will Richard）再追加2記三分彈，勇士開節一波11：3攻勢拉開差距，第四節一路領先下以9分差止敗。

Draymond Green has been ejected for arguing with the officials.



pic.twitter.com/Aa0p7BBSMk — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2026年1月4日

柯瑞三分球12投6中轟下全隊最高31分，巴特勒（Jimmy Butler III）和波斯特（Quinten Post）各15分，提前出場的格林8分。爵士以馬卡南35分最高，喬治（Keyonte George）22分、9助攻。