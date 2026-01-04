NBA／奪冠密碼「30-5」出爐！雷霆欲追隨公牛、勇士建立王朝

昨天以37分差距大勝勇士的衛冕軍雷霆隊，本賽季至今打出30勝5敗的戰績，傲視全聯盟。根據統計結果，雷霆例行賽前35場比賽的戰績，與過去奪下數座冠軍建立王朝的公牛、勇士一樣，都在賽季初打出「30-5」的輝煌戰績。對於尋求連霸、建立王朝的雷霆來說，這串神奇的奪冠密碼，無疑是打了一劑強心針。

根據《Underdog NBA》所統整出的歷史數據，前35場比賽取得30勝5敗戰績的球隊，將更有利於打進NBA總決賽，像是1995-1996、1996-1997賽季的公牛隊，皆在該年度抱走冠軍金盃；至於勇士也曾在2014-2015、2015-2016、2016-2017三個賽季達成3度「30-5」的成就，他們最終抱回2冠1亞的成績；包含雷霆上賽季也同樣在開季打出「30-5」的戰績，最終去年也成功拿下冠軍。

Teams to start 30-5 or better in consecutive seasons:



2025-26 Thunder

2024-25 Thunder (champions)



2016-17 Warriors (champions)

2015-16 Warriors (lost Finals)

2014-15 Warriors (champions)



1996-97 Bulls (champions)

1995-96 Bulls (champions) pic.twitter.com/cxNkOWahG6 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2026年1月3日

來到本賽季，雷霆隊依舊戰績斐然，已達到一些令人矚目的里程碑，堪比勇士隊和公牛隊這兩支聯盟近年來著名的王朝球隊，雷霆隊此刻也正朝著類似的輝煌戰績邁進。昨天，雷霆對勇士以131：94笑納近期4連勝。

說道球隊的戰績出色，自然與隊內球星的出色發揮有所關聯。雷霆隊當家一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正是代表人物，他本季場均可轟下32.1分，投籃命中率高達56.1%，其中三分球命中率更是達到42.5%，此外還有6.4助攻、4.6籃板和1.5抄截的驚人演出。若能持續維持其狀態，除了總冠軍勢在必得外，MVP、得分王等個人獎項也將是亞歷山大的囊中之物。