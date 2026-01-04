快訊

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

總統馬杜洛遭美軍逮捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／奪冠密碼「30-5」出爐！雷霆欲追隨公牛、勇士建立王朝

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆本賽季至今打出30勝5敗的戰績。 路透社
雷霆本賽季至今打出30勝5敗的戰績。 路透社

昨天以37分差距大勝勇士的衛冕軍雷霆隊，本賽季至今打出30勝5敗的戰績，傲視全聯盟。根據統計結果，雷霆例行賽前35場比賽的戰績，與過去奪下數座冠軍建立王朝的公牛、勇士一樣，都在賽季初打出「30-5」的輝煌戰績。對於尋求連霸、建立王朝的雷霆來說，這串神奇的奪冠密碼，無疑是打了一劑強心針。

根據《Underdog NBA》所統整出的歷史數據，前35場比賽取得30勝5敗戰績的球隊，將更有利於打進NBA總決賽，像是1995-1996、1996-1997賽季的公牛隊，皆在該年度抱走冠軍金盃；至於勇士也曾在2014-2015、2015-2016、2016-2017三個賽季達成3度「30-5」的成就，他們最終抱回2冠1亞的成績；包含雷霆上賽季也同樣在開季打出「30-5」的戰績，最終去年也成功拿下冠軍。

來到本賽季，雷霆隊依舊戰績斐然，已達到一些令人矚目的里程碑，堪比勇士隊和公牛隊這兩支聯盟近年來著名的王朝球隊，雷霆隊此刻也正朝著類似的輝煌戰績邁進。昨天，雷霆對勇士以131：94笑納近期4連勝。

說道球隊的戰績出色，自然與隊內球星的出色發揮有所關聯。雷霆隊當家一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正是代表人物，他本季場均可轟下32.1分，投籃命中率高達56.1%，其中三分球命中率更是達到42.5%，此外還有6.4助攻、4.6籃板和1.5抄截的驚人演出。若能持續維持其狀態，除了總冠軍勢在必得外，MVP、得分王等個人獎項也將是亞歷山大的囊中之物。

雷霆隊當家一哥「SGA」亞歷山大。 路透社
雷霆隊當家一哥「SGA」亞歷山大。 路透社

雷霆 Shai Gilgeous-Alexander

相關新聞

NBA／格林連續吞T被吹出場 柯瑞單節狂轟20分逆轉爵士

揮別昨天狂輸雷霆隊37分陰霾，勇士隊今天面對爵士隊，第二節主將格林（Draymond Green）雖被吹出場，不過當家球...

NBA／未拿單月最佳布朗爆氣怒砍50分 綠衫軍終結快艇6連勝

嗆聲自己應該比布朗森（Jalen Brunson）更有資格拿到聯盟12月最佳球員的塞爾蒂克悍將布朗（Jaylen Brown），可說是把一身怒氣全都發洩在主場作戰的快艇身上。 布朗今天上場35分

NBA／小腿、膝蓋傷不停！ 再缺席3場 「斑馬」將失去獲獎資格

馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在本週與尼克的比賽中遭遇傷勢，因左膝痠痛確定缺席今日對拓荒者的賽事，這是他自膝傷後缺席的第2場比賽。此外，由於溫班亞瑪先前因小腿拉傷缺席數

NBA／魔術傷兵不斷！主力後衛MCL重創 面臨無限期休兵

魔術隊本季傷兵不斷，後衛薩格斯（Jalen Suggs）昨天出戰公牛隊時傷到右膝，今天球團宣布是膝蓋內側副韌帶（Medi...

NBA／奪冠密碼「30-5」出爐！雷霆欲追隨公牛、勇士建立王朝

昨天以37分差距大勝勇士的衛冕軍雷霆隊，本賽季至今打出30勝5敗的戰績，傲視全聯盟。根據統計結果，雷霆例行賽前35場比賽的戰績，與過去奪下數座冠軍建立王朝的公牛、勇士一樣，都在賽季初打出「30-5」的

NBA／頭帶只能戴頭上！ 聯盟禁止薩格斯搞怪「項圈式」戴法

魔術主控薩格斯（Jalen Suggs）曾多次在比賽開始後將頭帶套在「脖子」上，而不是頭上。根據相關報導指出，NBA已明令禁止薩格斯做出這種搞怪、滑稽的行為，他在比賽開始時必須將頭帶戴在頭上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。