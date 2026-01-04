NBA／馬克西狂轟36分 76人賞尼克本季最長3連敗

本季兩度造訪麥迪遜花園廣場，76人隊都帶走勝場，今天在馬克西（Tyrese Maxey）36分，安比德（Joel Embiid）和菜鳥埃奇庫姆（VJ Edgecombe）各26分發揮，以130：119擊敗尼克隊，讓主場的尼克隊苦吞本季第2度3連敗。

尼克第一節一度握有30：25領先，但76人節末連拿6分，反帶著31：20領先進入第二節；埃奇庫姆飆進三分球帶動76人跨節9：0攻勢，尼克雖靠阿努諾比（OG Anunoby）和克拉克森（Jordan Clarkson）接連飆進外線反超，但76人又以一波9：0攻勢超前，上半場打完取得66：58優勢。

TYRESE MAXEY PUT ON A SHOW AT MSG.



36 PTS

8 REB

4 AST

2 BLK

6 3PM

PHI W



It's @TyreseMaxey's 75th career 30-PT game! pic.twitter.com/wMGMwfm9uu — NBA (@NBA) 2026年1月4日

安比德第三節剩下3分13秒的兩罰俱中助76人領先擴大到全場最大的96：77，尼克雖靠10：3攻勢縮小差距，阿努諾比第四節2分08秒罰球得手後更追到114：121，但馬克西把握住罰球、葛萊姆斯（Quentin Grimes）上籃得手，埃奇庫姆再灌進保險分，助76人最終以11分差距奪下3連勝。

除先發3人得分26分起跳，76人喬治（Paul George）貢獻15分，葛萊姆斯10分，安比德另有10籃板。

VJ EDGECOMBE: elite rookie scorer ‼️



In the @sixers' W over the Knicks...



26 PTS I 10-16 FGM pic.twitter.com/seRMeOcQYh — NBA (@NBA) 2026年1月4日

布朗森（Jalen Brunson）攻下尼克最高的31分，因病缺陣一場回歸的唐斯（Karl-Anthony Towns）23分、14籃板，麥克布萊德（Miles McBride）板凳出發貢獻20分。