NBA／頭帶只能戴頭上！ 聯盟禁止薩格斯搞怪「項圈式」戴法

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術主控薩格斯。 美聯社
魔術主控薩格斯（Jalen Suggs）曾多次在比賽開始後將頭帶套在「脖子」上，而不是頭上。根據相關報導指出，NBA已明令禁止薩格斯做出這種搞怪、滑稽的行為，他在比賽開始時必須將頭帶戴在頭上。

現年24歲的薩格斯，除了球風多變，他在個人造型的琢磨上也十分「愛搞怪」，他在多場比賽開局時，會將運動頭帶套在脖子上，呈現出類似「頸鏈」的視覺效果。這項舉動雖然在社群媒體上引起不少討論，但也招致了聯盟對於比賽裝備規範性的審查。

根據《Yahoo Sports》報導，NBA官方已明確裁定，薩格斯在比賽開始時，頭帶必須戴回頭上。

先前薩格斯曾被媒體問及，為什麼他的頭帶的搭配方式與別人與眾不同時，薩格斯並沒有給出明確解釋，他僅僅表示這源自於美式足球潮流。「其實，它起源於美式足球，就是從那裡來的。它其實也沒什麼特別的。我把它戴在脖子上，一旦進入比賽狀態，找到節奏，我就把它戴在頭上，我們便能進入比賽狀態。」薩格斯告訴《奧蘭多哨兵報》的體育記者比德（Jason Beede）。

本賽季，薩格斯場均可以得到15分、3.7籃板和4.7助攻，不過近日他遭遇MCL重傷，何時能夠回歸球場成了未知數。他所效力的魔術隊，目前以19勝16敗的戰績，位列東區第7。

魔術

魔術主控薩格斯（Jalen Suggs）曾多次在比賽開始後將頭帶套在「脖子」上,而不是頭上。根據相關報導指出,NBA已明令禁止薩格斯做出這種搞怪、滑稽的行為,他在比賽開始時必須將頭帶戴在頭上。

