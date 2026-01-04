NBA／進步獎熱門人選！公鹿小將本季大爆發 費城球星也盛讚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
23歲的公鹿小將羅林斯。 美聯社
23歲的公鹿小將羅林斯（Ryan Rollins）本賽季獲教練團重用，隨之而來的是個人數據大幅提升，目前場均能交出17.4的得分，比上賽季高出3倍之多。費城76人球星馬克西（Tyrese Maxey）在近期受訪表示，他認為羅林斯極有可能是年度進步獎獲獎人選。

羅林斯在2022年選秀會第二輪第14順位加入勇士，菜鳥賽季場均出戰5分鐘左右，繳出1.9分、1籃板、0.5助攻的平淡表現。後幾個賽季，他輾轉效力於巫師、公鹿隊，但並未獲得青睞，場均出賽時間都在15分鐘內。直到本賽季，羅林斯個人表現迎來大爆發，場均上場31分鐘，攻下17.4分、4.2籃板和5.8助攻，整體表現相較過去幾個賽季，簡直「判若兩人」。

費城76人球星馬克西。 美聯社
在打出強勢表現下，羅林斯也自然進入年度進步獎的討論名單內，身為該獎項的前輩，馬克西在近期的一次談話中稱讚了羅林斯，並表示他具備衝擊最佳進步獎的資格，「我認為現在羅林斯應該是該獎項的領銜人物，我跟他不熟識，但他做得非常出色。」馬克西說。

這份讚譽可謂「含金量」之高。馬克西曾在2023-24賽季榮膺年度最佳進步獎，並入選全明星。他的崛起源自於承擔更多責任，每晚都能交出穩定發揮。如今，身披公鹿戰袍的羅林斯，也正和馬克西一樣，走著類似的道路。

隨著先前主控里拉德（Damian Lillard）的離隊，公鹿隊目前急需有人挺身而出填補後場空缺，而羅林斯正是抓住了機會，一躍成為隊內前幾重要的得分火力來源。

公鹿

