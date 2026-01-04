NBA／小腿、膝蓋傷不停！ 再缺席3場 「斑馬」將失去獲獎資格
馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在本週與尼克的比賽中遭遇傷勢，因左膝痠痛確定缺席今日對拓荒者的賽事，這是他自膝傷後缺席的第2場比賽。此外，由於溫班亞瑪先前因小腿拉傷缺席數場，加上這次的膝蓋傷勢，根據《ESPN》報導，溫班亞瑪本賽季已缺席14場比賽。根據規則，球員需要至少出戰65場才有資格角逐季末獎項，這意味著溫班亞瑪只要再缺席3場比賽將會失去提名資格。
在先前馬刺逆轉擊敗尼克的比賽中，溫班亞瑪第四節在與尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）和後衛克拉克森（Jordan Clarkson）爭搶進攻籃板時，落地後出現左膝過度伸展傷勢，他立刻抓住膝蓋露出痛苦神情，隨後溫班亞瑪自行跛行返回休息室。
當時溫班亞瑪對自己受傷情況表達樂觀態度，自己應該能在下一戰對溜馬時復出。「我感覺還不錯，只是有點酸痛，」溫班亞瑪賽後說道，「我本來差點就重返賽場了，但他們不得不讓我先休息一下。」
只可惜事與願違，溫班亞瑪在缺席對溜馬的比賽之後，今天馬刺對陣拓荒者的比賽，溫班亞瑪確定持續休兵，這是他本季缺席的第14場比賽。儘管他打出聯盟頂尖水平的表現，但如果缺陣場次過多，他將失去角逐年度獎項的資格，根據聯盟規則，溫班亞瑪若要達到獲獎資格需要至少出戰65場比賽。因此，若「斑馬」想在今年個人獎項有所斬獲，他最多只能再缺席3場比賽。
好消息是，溫班亞瑪經過核磁共振檢查後顯示，他並未造成韌帶損傷，代表這次傷勢對斑馬來說，應該並無大礙。溫班亞瑪本季在出賽的21場比賽中，場均得到24.3分、11.7籃板和3.4助攻，另外每場送出2.9次阻攻高居聯盟之冠。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言