NBA／馬刺戰力拉警報！瓦賽爾左腿側內收肌拉傷 回歸時間未定
先前在主場對騎士一戰不慎受傷的馬刺主力戰將瓦賽爾（Devin Vassell），在接受MRI核磁共振檢查後，確認為左大腿側內收肌拉傷。目前球隊未給出明確的回歸時程，但總教練強森（Mitch Johnson）坦言，瓦賽爾短期內沒辦法復出。
強森受訪時表示，瓦賽爾至少將缺席不只幾場比賽，接下來仍需視復健進度與身體反應而定。
「這不會只是缺席一、兩場那麼簡單，我們必須觀察他恢復的節奏與感受。不過我們對整體情況是樂觀的，這看起來不會成為整個球季反覆困擾他的傷勢，我們只希望他能完全康復再回來。」
球隊安排瓦賽爾繼續留在聖安東尼奧接受治療，以確保能獲得最完整的醫療與復健資源，同時採取每日評估觀察的方式持續追蹤他的傷勢狀況。
現年25歲的瓦賽爾在本季前32場比賽全數擔任先發，場均繳出15.0分4.0籃板2.4助攻的成績，投籃命中率42.2%，三分球命中率37.9%，罰球命中率更是生涯新高的86.8%。他在對騎士一戰中不慎拉傷左腿，之後連續缺席對尼克和溜馬的比賽。
相較之下，馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）儘管在先前比賽中左膝受傷倒地讓各界虛驚一場，但其後續傷勢評估則相對正面。
強森透露，溫班亞瑪目前被列為「逐日觀察」狀態，「現在還言之過早，但我們對看到的恢復狀況感到鼓舞。」
瓦賽爾現階段正執行5年1.35億美元的新秀延長合約第2年，本季年薪為2700萬美元。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言