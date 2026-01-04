NBA／馬刺戰力拉警報！瓦賽爾左腿側內收肌拉傷 回歸時間未定

先前在主場對騎士一戰不慎受傷的馬刺主力戰將瓦賽爾（Devin Vassell），在接受MRI核磁共振檢查後，確認為左大腿側內收肌拉傷。目前球隊未給出明確的回歸時程，但總教練強森（Mitch Johnson）坦言，瓦賽爾短期內沒辦法復出。

強森受訪時表示，瓦賽爾至少將缺席不只幾場比賽，接下來仍需視復健進度與身體反應而定。

「這不會只是缺席一、兩場那麼簡單，我們必須觀察他恢復的節奏與感受。不過我們對整體情況是樂觀的，這看起來不會成為整個球季反覆困擾他的傷勢，我們只希望他能完全康復再回來。」

球隊安排瓦賽爾繼續留在聖安東尼奧接受治療，以確保能獲得最完整的醫療與復健資源，同時採取每日評估觀察的方式持續追蹤他的傷勢狀況。

現年25歲的瓦賽爾在本季前32場比賽全數擔任先發，場均繳出15.0分4.0籃板2.4助攻的成績，投籃命中率42.2%，三分球命中率37.9%，罰球命中率更是生涯新高的86.8%。他在對騎士一戰中不慎拉傷左腿，之後連續缺席對尼克和溜馬的比賽。

相較之下，馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）儘管在先前比賽中左膝受傷倒地讓各界虛驚一場，但其後續傷勢評估則相對正面。

強森透露，溫班亞瑪目前被列為「逐日觀察」狀態，「現在還言之過早，但我們對看到的恢復狀況感到鼓舞。」

瓦賽爾現階段正執行5年1.35億美元的新秀延長合約第2年，本季年薪為2700萬美元。