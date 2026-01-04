聽新聞
NBA／魔術傷兵不斷！主力後衛MCL重創 面臨無限期休兵
魔術隊本季傷兵不斷，後衛薩格斯（Jalen Suggs）昨天出戰公牛隊時傷到右膝，今天球團宣布是膝蓋內側副韌帶（Medial Collateral Ligament，MCL）一級傷勢，何時能回歸將視後續接受的治療方式而定。
24歲的薩格斯2021年選秀會第一輪第五順位被魔術挑中，生涯5個賽季都在奧蘭多，攻守兩端都是球隊倚賴的核心球員，不過傷勢問題不斷纏身，上季只打35場比賽，3月還進行微創手術清除左膝的軟骨碎片，本季又有左髖挫傷情形，缺陣7場後才回歸第2戰就又傷到膝蓋。
目前戰績19勝16敗排東區第7的魔術，本季主將輪番成傷兵，球隊「得分王」華格納（Moritz Wagner）上月初腳踝扭傷成傷兵，目前還沒回歸，班凱羅（Paolo Banchero）去年11月也曾因左腹股溝拉傷缺席10場，12月才回歸。
