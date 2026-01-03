NBA／湖人關鍵時刻「11勝0敗」 唐西奇盛讚：詹皇接管比賽

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、唐西奇(右)。 路透
湖人隊今天在主場迎戰灰熊隊，比賽再度進入關鍵時刻（最後5分鐘分差5分以內），詹姆斯（LeBron James）接管戰局，連傳2次助攻和上籃，帶隊以128：121拿下勝利。本季湖人關鍵時刻戰績來到11勝0敗，是聯盟唯一關鍵時刻沒輸球的隊伍。

「我們有很多人可以在關鍵時刻收尾，特別是我自己。」湖人球星唐西奇（Luka Doncic）表示，「詹姆斯接管比賽，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）命中關鍵球，拉拉維亞（Jake LaRavia）也命中關鍵球，海斯（Jaxson Hayes）有一次精彩灌籃，就是每個人都有貢獻。」

詹姆斯全場18投12中攻下31分，他受訪時談到為何湖人這麼會打關鍵時刻，「就是照節奏打球，我們在找方法讓進攻更有效率。很明顯唐西奇在製造犯規、站上罰球線方面做非常好，也穿插一些中距離，還投進後撤步三分，那是關鍵一球。我自己就是這東補西補，努力保持穩定，打得有效率。我們彼此配合很好，也帶動全隊。」

比賽首節唐西奇與詹姆斯上演精采連線，唐西奇長傳讓詹姆斯輕鬆進帳2分。詹姆斯拿美式足球形容兩人的默契，「他是最好的四分衛，而我是一名不錯的外接手。」

