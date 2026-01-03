NBA／勇士37分慘敗並非意外？ 柯爾坦言採取「策略性取捨」

勇士今日在主場迎戰衛冕軍雷霆，在三巨頭、梅爾頓（De'Anthony Melton）與庫明加（Jonathan Kuminga）全數缺陣的情況下，最終以94：131吞下對戰3連敗。然而，這場失利卻是一場早已被預期、甚至刻意承擔的「策略性取捨」。

總教練柯爾（Steve Kerr）賽前便坦言，讓現年35歲的格林（Draymond Green）輪休並非困難決定，「我們正處於7天5戰的賽程，加上年齡與連續移動，這場讓他休息是很容易做出的決定。」

至於巴特勒（Jimmy Butler），柯爾表示原本計畫讓他上陣，但對方當天早上突發身體不適，甚至沒有到場；柯瑞（Stephen Curry）則因左腳踝不適選擇保守處理；當被問及庫明加的傷勢時，柯爾也僅簡短回應，「就在比賽開始前。」至於是否擔心傷勢影響後續出賽，柯爾則坦言，「我也不知道。」

事實上，勇士核心年齡結構早已不年輕。格林35歲、巴特勒36歲、柯瑞37歲，39歲的中鋒霍福特（Al Horford）本季更已缺席18場比賽。對於勇士而言，整個賽季的關鍵，不在於單場勝負，而是如何在密集賽程中管理身體、調配出賽時機。

「賽程就是如此，當你是一支年齡偏大的球隊，就必須想辦法去應對。」柯爾補充道。

不過從長期來看，勇士接下來10場有9場在主場進行，22場比賽中有15場在大通中心出賽，直到1月23日前都不需離開加州。

柯爾對此表示，「這是一個很大的機會。在經歷開季前大約20場較為艱難的賽程後，接下來一個月賽程開始往我們有利的方向，我們感覺球隊正在變得更好，表現也越來越穩定，而下個月有較多主場比賽，希望能延續這股動能，並在此基礎上持續累積狀態。希望能持續累積狀態。」