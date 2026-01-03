NBA／衛斯特布魯克登「歷史控衛得分王」 國王輸太陽吞4連敗

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克登「歷史控衛得分王」。 路透
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天面對太陽隊得到17分，生涯總得分達到2萬6711分，超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的2萬6710分，成為史上第15，也是控球後衛史上最多。

太陽球星布克（Devin Booker）首節就拿下20分，但國王靠著團隊戰力，半場打完只落後6分。不過第三節太陽提高比賽強度，一波13：3攻勢拉開分差，連2天比賽的國王喪失競爭力，末節比賽提前進入垃圾時間。國王終場以102：129輸給太陽，吞下4連敗，目前以8勝27敗位居西區倒數第2。

布克拿下全場最高的33分，國王以穆雷（Keegan Murray）得到23分9籃板表現最佳，衛斯特布魯克全場12中6，繳出17分9籃板6助攻。

衛斯特布魯克目前生涯總得分、籃板和命中球數歷史控衛第1、阻攻第3、助攻第6、抄截第7。

