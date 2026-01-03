聽新聞
NBA／SGA「無接觸買犯」柯瑞看傻眼 勇士慘敗小將直呼噁心
5名主力缺陣的勇士隊今天在主場迎戰雷霆隊，首節雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander ）後仰跳投獲得罰球機會，全場球迷發出噓聲，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）抱頭不敢置信，總教練柯爾（Steve Kerr）則是怒噴裁判。
勇士今天賽前主力球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）、梅爾頓（De'Anthony Melton）和庫明加（Jonathan Kuminga）都缺陣，許多球迷看到先發陣容後不滿表示，「我特地從紐約飛到舊金山看這場比賽，結果是這個陣容？我要退票」、「這些人到底是誰」、「舉白旗的行為太荒謬」、「不想看這種比賽」。
首節1分43秒雷霆以26：19領先，亞歷山大面對勇士中鋒霍福特（Al Horford）防守選擇後仰跳投，沒想到在看似沒有接觸的情況下，裁判竟然響哨，讓亞歷山大站上罰球線。讓現場觀眾、柯瑞、柯爾和網友全看傻眼。
The Warriors can’t BELIEVE SGA’s whistle 😭 pic.twitter.com/vZMOan8AMn— BrickCenter (@BrickCenter_) January 3, 2026
勇士終場毫無懸念以94：131輸球。當被問到這場比賽哪些地方有價值，柯爾直言沒有。勇士中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）則說，「真的太噁心了，已經被丟進馬桶沖掉。」
