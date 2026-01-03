NBA／傷病纏身仍不氣餒！懷特選擇將過程化為「學習經驗」

公牛後衛懷特（Coby White）本季飽受傷勢困擾，開季不久便因小腿傷勢缺陣，近日又在對陣灰狼之戰中再次拉傷同一部位。今日，懷特也在公牛對魔術賽前受訪時，坦言這段歷程雖然艱難，卻也成為他心態成長的重要課題。

「你當然可以問為什麼是我，但放眼整個聯盟，有些人情況其實比我更糟，他們一復出就再度受傷，甚至傷得更嚴重，被迫缺陣更久。這對我來說很不容易，但我一直把它當成一次學習的機會。」

儘管懷特出賽不穩定，本季仍繳出不俗表現，目前出賽16場，場均可攻下19.2分、4.7助攻，得分效率為生涯第二高。上季更曾創下生涯新高的場均20.4分。

值得注意的是，懷特將在本季結束後成為完全自由球員，目前正處於與公牛簽下的3年3600萬美元合約最後一年，未來動向充滿變數。

不僅如此，隨著2月5日交易截止日逼近，懷特也正身處交易流言中心，外界點名包括灰狼、老鷹與騎士等隊，皆被視為可能評估交易懷特的潛在買家。

公牛本季傷兵不斷，懷特將於一周後重新評估傷勢；後衛吉迪（Josh Giddey）因左腿腿筋拉傷，預計兩周後再行評估，柯林斯（Zach Collins）則持續受到腳趾傷勢影響，短期內同樣難以回歸。

目前公牛戰績為16勝17敗，仍在東區中段徘徊。在主力接連倒下的情況下，如何撐過這段傷兵潮，將是公牛接下來最大的考驗。