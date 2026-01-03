NBA／年度灌籃候選誕生！總教練期望布澤利斯成為「影響勝負的人」

公牛今日不僅以121：114擊敗魔術，立陶宛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）更在比賽中，送上一記足以角逐年度灌籃的驚天演出，成為全場焦點。然而，總教練唐納文（Billy Donovan）更看重的是能否「真正影響比賽勝負」。

比賽第二節剩下7分34秒時，布澤利斯持球切入，直接在魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）面前完成強勢隔扣，瞬間點燃聯合中心球館氣氛。此役他繳出21分、9籃板、7助攻的全能數據，成為公牛取勝的重要功臣。

賽後，唐納文在肯定精彩灌籃的同時，也點出對布澤利斯更高層次的期待，「那些灌籃真的很不可思議、非常精彩。但說到底也只是兩分。對我來說，那7次助攻和籃板球對球隊的價值更高。球迷當然喜歡，我自己看了也覺得很爽，但這種畫面不會每一晚都出現。」

「那只是他的運動能力和天賦，但我更在意的是他在其他層面所做的事情，是否能幫助球隊贏球。我希望他思考的是，自己如何真正影響一支球隊、影響勝利。」唐納文進一步強調，他更看重的是能否「真正影響比賽勝負」

除了場上表現，唐納文也對布澤利斯近期的成熟度給予高度評價，「我認為他正在學習這些事情，也真的投入其中想變得更好。他很好共事、不畏懼大場面，願意迎接挑戰、想成為更出色的球員。身為教練，這點非常值得欣賞。」

本季稍早，布澤利斯曾公開表示，自己以「年度進步獎」為目標。目前他場均貢獻14.1分、5.2籃板。隨著懷特（Coby White）與後衛吉迪（Josh Giddey）因傷缺陣，布澤利斯也逐漸在先發輪換中站穩腳步，成為公牛進攻端的重要持球點之一。