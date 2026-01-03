快訊

NBA／勇士三度交手雷霆慘輸73分 柯爾：我們與列強已不是同水準

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士隊三主力球員缺陣，再度慘敗雷霆。 美聯社
勇士隊今天在主場迎戰衛冕軍雷霆隊，在三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）全數缺陣的情況下，最終以37分差距的94：131吞下對戰3連敗，且3場賽事合計輸給雷霆73分。

勇士在日前以2連勝結束客場之旅後，今、明兩天將在主場迎戰雷霆與爵士，不過在首場面對雷霆的賽事中，勇士不僅三巨頭全數因傷病缺陣，就連庫明加（Jonathan Kuminga）也因為腰部酸痛無法出賽，不過三巨頭預計在明天與爵士之戰就能復出。

不過在輪替陣容4名主戰力球員缺陣，也導致今天比賽出現一面倒的狀況，雷霆上半場打完就已經靠著多點開花的攻勢取得19分領先，下半場再持續將差距擴大到40分以上，最終在團隊7人得分上雙，其中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下30分、7助攻領軍下，最終雷霆就以37分差距收下本季對戰勇士的3連勝。

在贏下這場比賽後，雷霆也成為史上第3支連續2個賽季都在開季前35場比賽就拿下至少30勝的球隊，過去僅有勇士與公牛曾寫下此紀錄，而大勝37分也寫下雷霆本季客場最大勝分差。

對於以37分差距慘敗給雷霆，且本季對戰雷霆打得毫無競爭力，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也坦言，這場慘敗並不能讓球隊學習到什麼東西，並直言勇士雖然仍有競爭力，但已經與過去幾年無法相提並論，「考慮到核心球員的年齡，我們雖然仍能保持競爭力，但顯然已經無法與5、6年前的自己相比。如今的我們，與今晚的對手或是聯盟其他強隊並不在同一個水準上，否認這一點對我們是毫無意義，我們必須接受現實，並為此一搏。」

勇士 雷霆

