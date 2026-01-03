聽新聞
NBA／湖人奇兵半場飆18分 雙星合砍65分末節擺脫灰熊
湖人隊今天在主場迎戰灰熊隊，奇兵拉拉維亞（Jake LaRavia）上半場狂轟18分，雙星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）全場合砍65分，湖人末節擺脫灰熊，以128：121拿下勝利。
湖人首節就狂攻39分，但灰熊憑藉較優的板凳戰力咬住分差，第三節灰熊凱德威爾普（Kentavious Caldwell-Pope）獨得12分，兩隊三節打完戰成平手。
湖人末節後半段打出19：6攻勢，比賽尾聲詹姆斯連傳2次助攻，接著又上籃得分，連續7分都與他有關，率領湖人以7分之差拿下勝利。
唐西奇全場18投8中，罰球20中17，得到34分8助攻6籃板。詹姆斯展現高效率，18投12中，罰球6中6，進帳31分9籃板6助攻。拉拉維亞則挹注21分9籃板。
灰熊方面，傑克森（Jaren Jackson Jr.）15投12中砍進25分，莫蘭特（Ja Morant）有16分11助攻，凱德威爾普得到本季新高的20分。
