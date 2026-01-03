NBA／4.7秒致勝空接灌籃氣走黃蜂 公鹿字母哥再創史上第一紀錄
公鹿在主場上演戲劇性結局，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）終場前4.7秒與波特（Kevin Porter Jr.）上演一次精彩配合空中接力灌籃得手，幫助公鹿以122比121險勝黃蜂。
安戴托昆波此役攻下30分、10籃板、5助攻，完成生涯第158場至少30分、10籃板、5助攻的比賽，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），獨居NBA史上第一。比賽最後10.5秒內領先權3度易手，過程可謂高潮迭起。
終場前10.3秒，公鹿的庫茲瑪（Kyle Kuzma）投進三分球，助球隊以120比118超前。黃蜂暫停後，詹姆斯（Sion James）將球發給布里吉斯（Miles Bridges），布里吉斯切入上籃同時造成庫茲瑪第6犯，隨後加罰命中完成三分打，黃蜂再度反超。
公鹿隨即喊停，波特將球發給安戴托昆波，後者先回傳給波特後切向禁區，接獲高吊傳球完成致勝灌籃。黃蜂仍握有一次暫停，小鮑爾（LaMelo Ball）將球發給米勒（Brandon Miller），但米勒在嚴密防守下的切入上籃彈框而出，無緣再次逆轉。
公鹿除了安戴托昆波關鍵一擊外，羅林斯（Ryan Rollins）攻下29分並送出8次助攻，波提斯（Bobby Portis）也有20分進帳。
黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）拿下26分，布里吉斯25分，米勒19分，塞克斯頓（Collin Sexton）貢獻16分。
這場勝利對公鹿格外重要，因為兩天前他們才以113比114遭華盛頓巫師在終場前投進致勝球而吞敗。這也是公鹿與黃蜂5天內第2次交手，公鹿先前在客場以123比113取勝。
