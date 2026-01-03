快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／瘋狂隔扣成年度最佳扣籃候選！ 公牛立陶宛前鋒：知道自己能耐

聯合新聞網／ 綜合報導
立陶宛前鋒布澤利斯(右)。圖／擷取自公牛隊X
立陶宛前鋒布澤利斯(右)。圖／擷取自公牛隊X

公牛隊今天主場迎戰魔術隊，立陶宛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）上演瘋狂灌籃秀，隔扣魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs），終場公牛以121：114拿下勝利，最近9場贏7場，以17勝17敗位居東區第9。

第二節剩7分半左右，布澤利斯帶球快攻，薩格斯起跳試圖防守，但布澤利斯展現身體爆發力，單手戰斧式暴扣。

雙方半場打完戰成平手，第三節魔術班凱羅（Paolo Banchero）獨拿13分，幫助魔術領先4分。末節公牛打出10：2攻勢反超，魔術團隊外線11中1，公牛終場以7分之差帶走勝利。

公牛全隊6人得分上雙，布澤利斯攻下全隊最高的21分，還有9籃板7助攻1抄截2火鍋。魔術則以班凱羅攻下31分6籃板6助攻表現最好。

布澤利斯上季就在防守端展現潛力，但場均只上18.9分鐘，得到8.6分。本季上場時間提升到27.3分鐘，平均有14.1分，他賽後受訪時直言，「我只會繼續埋頭苦幹，很清楚自己能做到什麼，也知道這支球隊有多大能耐。」

公牛 魔術

相關新聞

NBA／湖人奇兵半場飆18分 雙星合砍65分末節擺脫灰熊

湖人隊今天在主場迎戰灰熊隊，奇兵拉拉維亞（Jake LaRavia）上半場狂轟18分，雙星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）全場合砍65分，湖人末節擺脫灰熊，以128

NBA／不排除湖人交易可能性！里夫斯傳已成各隊討論熱門人選

隨著交易大限到來，《The Ringer》記者洛威（Zach Lowe）在《The Zach Lowe Show》中預測，認為湖人將會續留主力後衛里夫斯（Austin Reaves），但不排除未來仍成

NBA／瘋狂隔扣成年度最佳扣籃候選！ 公牛立陶宛前鋒：知道自己能耐

公牛隊今天主場迎戰魔術隊，立陶宛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）上演瘋狂灌籃秀，隔扣魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs），終場公牛以121：114拿下勝利，最近9場贏7場，以17勝17敗

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

馬刺隊在前一場與尼克隊之戰雖然成功報了NBA盃決賽輸球之仇，但卻也傷了球隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyam...

NBA／楊恩處境更尷尬了！強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

老鷹隊今天在球隊一哥楊恩（Trae Young）持續缺陣的情況下迎戰尼克隊，不過在打出新一哥架勢的強森（Jalen Jo...

NBA／東西區12月最佳球員 亞歷山大、布朗森力壓群雄

NBA官方今天陸續公布12月單月個人最佳表現獎項，在最佳球員方面，雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和尼克布朗森（Jalen Brunson）分別力壓群雄 亞歷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。