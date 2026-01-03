NBA／瘋狂隔扣成年度最佳扣籃候選！ 公牛立陶宛前鋒：知道自己能耐

公牛隊今天主場迎戰魔術隊，立陶宛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）上演瘋狂灌籃秀，隔扣魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs），終場公牛以121：114拿下勝利，最近9場贏7場，以17勝17敗位居東區第9。

第二節剩7分半左右，布澤利斯帶球快攻，薩格斯起跳試圖防守，但布澤利斯展現身體爆發力，單手戰斧式暴扣。

MATAS BUZELIS JUST ENDED JALEN SUGGS 🤯😤 pic.twitter.com/pvOktHQnNr — Bleacher Report (@BleacherReport) January 3, 2026

雙方半場打完戰成平手，第三節魔術班凱羅（Paolo Banchero）獨拿13分，幫助魔術領先4分。末節公牛打出10：2攻勢反超，魔術團隊外線11中1，公牛終場以7分之差帶走勝利。

公牛全隊6人得分上雙，布澤利斯攻下全隊最高的21分，還有9籃板7助攻1抄截2火鍋。魔術則以班凱羅攻下31分6籃板6助攻表現最好。

布澤利斯上季就在防守端展現潛力，但場均只上18.9分鐘，得到8.6分。本季上場時間提升到27.3分鐘，平均有14.1分，他賽後受訪時直言，「我只會繼續埋頭苦幹，很清楚自己能做到什麼，也知道這支球隊有多大能耐。」