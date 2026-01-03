NBA／年度86勝躋身王朝行列！威廉斯：挑戰73勝勇士「當然有機會」

雷霆在前日以124：95大勝拓荒者，不僅為2025畫下近乎完美的句點，也將球隊年度勝場數推升至86勝，正式躋身NBA歷史最強年份勝場行列之一。

根據統計，雷霆的86勝為NBA歷史單一年份第5多，僅次於1996年喬丹（Michael Jordan）領軍的公牛（89勝）、2015、2016年柯瑞（Stephen Curry）帶領的勇士（88、87 勝），以及2021年的太陽（88勝）。

更難得的是，在明星側翼威廉斯（Jalen Williams）因手腕傷勢缺席賽季前19場的情況下，雷霆仍一路累積勝場，甚至一度打出20勝1敗的驚人戰績。

有趣的是，雷霆的高勝率表現，也讓外界開始討論，是否有機會挑戰「73勝勇士」的例行賽紀錄。

然而，威廉斯選擇將焦點拉回團隊目標，「有沒有可能？當然有機會，但那不是我們的目標。我不會說我們做不到，但我們也不會把這當成目標。沒有人喜歡輸球，我們每一場都想贏，但最重要的還是更大的目標。」

「如果我們能用自己舒服、穩定的方式去贏球，那結果自然會來。我不會限制這支球隊的上限，但紀錄本身不是我們追逐的重點。」威廉斯進一步補充。

事實上，若雷霆要追平勇士的73勝神話，接下來例行賽必須打出44勝4敗的超高難度表現。在歷史級勝場數、聯盟第一戰績與衛冕軍身分的加持下，這支雷霆或許真的有望被放進喬丹公牛、柯瑞勇士等王朝級球隊的討論存在。