NBA／楊恩處境更尷尬了！強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
強森繼續用大三元寫日記。 法新社
老鷹隊今天在球隊一哥楊恩（Trae Young）持續缺陣的情況下迎戰尼克隊，不過在打出新一哥架勢的強森（Jalen Johnson）拿下個人本季第7次「大三元」，以及靠著團隊防守讓尼克在第二、三節進攻受限下，最終老鷹就以111：99擊敗尼克，收下2連勝。

老鷹日前在球隊一哥楊恩歸隊後，卻苦吞一波7連敗，不過在日前打完尼克楊恩再度因傷缺陣後，老鷹先是與戰績龍頭雷霆戰隊至比賽最後階段才輸球，又在前一場比賽擊敗灰狼隊止敗，這也讓交易楊恩的聲音再度浮上檯面。

而今天與尼克之戰，老鷹更是打出一場讓楊恩變得更加尷尬的賽事，上半場老鷹團隊火力全開，在第一節就拿下33分，第二節更是靠著防守限制住尼克攻勢，讓他們單節僅有17分進帳，其中丹尼爾斯（Dyson Daniels）的防守更是讓尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）整場比賽打得是綁手綁腳，上半場打完尼克也取得13分領先。

易籃後，老鷹的防守壓迫持續讓尼克無法在進攻端有所施展，第三節再度僅有23分進帳，老鷹也一度將領先優勢擴大到26分，最終也以12分差距拿下2連勝，且根據統計，本季老鷹在楊恩缺陣的賽事中拿下15勝11敗，在他出賽的情況下僅有2勝8敗。

老鷹強森今天以18分、10籃板、11助攻完成個人本季第7次「大三元」，在聯盟中僅次於金塊隊約柯奇（Nikola Jokic），至於歐康古（Onyeka Okongwu）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）皆進帳23分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）11分、8助攻、6籃板；至於尼克布朗森雖然攻下24分，但全場24次出手僅命中10球，包括三分球10投僅1中，阿努諾比（OG Anunoby）則有19分。

相關新聞

NBA／東西區12月最佳球員 亞歷山大、布朗森力壓群雄

NBA官方今天陸續公布12月單月個人最佳表現獎項，在最佳球員方面，雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和尼克布朗森（Jalen Brunson）分別力壓群雄 亞歷

NBA／勇士對雷霆直接放推？ 巴特勒早起身體不適3核心全缺陣

勇士隊今天在主場迎戰雷霆隊，核心球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）被列入傷兵名單，替補後衛梅爾頓（De'Anthony M

NBA／祖巴茲缺陣快艇變「無敵艦隊」 明對綠衫軍有望復出

快艇隊最近在祖巴茲（Ivica Zubac）缺陣的情況下豪取6連勝，明天將在主場迎戰塞爾蒂克隊，祖巴茲未在傷兵名單，有望復出。 祖巴茲因踩到湖人隊詹姆斯（LeBron James）的腳受傷，該場

NBA／不為球星賭上一切！柯爾回應傳聞 暗酸豪賭型交易高風險

勇士近期交易風聲四起，從獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）、籃網前鋒波特（Michael Porter Jr）、到爵士一哥馬卡南（Lauri Markkanen）等，都成為熱門討論人選。對

NBA／無緣「單月最佳球員」 布朗不滿：SGA、布朗森都沒我好

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）近日對自己無緣聯盟「單月最佳球員」一事，明顯感到不滿，不僅在社群平台上表達不滿情緒，其中一番言論更是引起外界熱議。 回顧12月表現，布朗場均繳出31.

