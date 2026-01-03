NBA／無緣「單月最佳球員」 布朗不滿：SGA、布朗森都沒我好

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗對自己無緣聯盟「單月最佳球員」一事，明顯感到不滿。 法新社。
塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）近日對自己無緣聯盟「單月最佳球員」一事，明顯感到不滿，不僅在社群平台上表達不滿情緒，其中一番言論更是引起外界熱議。

回顧12月表現，布朗場均繳出31.7分、6.5籃板、5.4助攻、1.2抄截的成績，投籃命中率高達53.8%，帶領波士頓打出9勝3敗的戰績。然而，該獎項最終由尼克一哥布朗森Jalen Brunson）獲選。

得知結果後，布朗在社群平台上留下簡短一句 「Smh」（搖頭），隨後更直言自己的立場，「沒有任何不敬，也不是在影射Shai或布朗森，但他們兩個12月的表現，沒有任何一個比我更好。」

值得一提的是，前NBA球星瑞德（Michael Redd）日前曾公開點出，聯盟相關投票本質上更像是一場「公關競賽」，評選結果往往受到名氣、過去表現、社群曝光與場外敘事影響，而非單純反映當下場上反映。

對此，布朗也毫不避諱地表示認同，回應道，「我同意，這就是一場PR競賽。」

塞爾蒂克目前戰績為21勝12敗，暫居東區第三。本季，布朗在塞爾蒂克展現出更多領袖氣質，並連續9場比賽得分破30，追平先前由綠衫軍傳奇「大鳥」柏德（Larry Bird）所保持的隊史紀錄。

布朗森 塞爾蒂克 Jaylen Brown Jalen Brunson 尼克 Bird Brown 布朗 Shai

