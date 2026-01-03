NBA／不為球星賭上一切！柯爾回應傳聞 暗酸豪賭型交易高風險

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾針對近期交易風聲，表示不希望「賭上整個未來」。 路透。
勇士近期交易風聲四起，從獨行俠球星戴維斯Anthony Davis）、籃網前鋒波特（Michael Porter Jr）、到爵士一哥馬卡南（Lauri Markkanen）等，都成為熱門討論人選。對此，勇士總教練柯爾Steve Kerr）針對外界揣測給出明確立場。

柯爾日前在《The Tom Tolbert Show》節目中直言，勇士並非不願補強，而是不希望為了一筆交易「賭上整個未來」。

「如果真的有能讓我們變得更好的機會，當然會考慮。但你只要看看聯盟裡一些球隊就知道了。快艇現在沒有選秀權，太陽沒有選秀權，公鹿也沒有選秀權。當你為了一名球星付出一切，很容易就把自己逼進死胡同。」

柯爾強調，過度冒險且缺乏規劃的操作，往往會讓球隊長期陷入困境，「如果你操作得太激進、太不負責任，後果會非常嚴重。我很放心把這些事情交給總管鄧利維（Mike Dunleavy），他非常清楚風險與取捨。」

事實上，勇士本就因過往交易，承受一定選秀權的壓力，因此如何維持彈性顯得更加重要。柯爾也暗示，球隊目前更傾向在現有架構下尋找提升空間，而非強行推動「震撼交易」，更提醒球隊不必急於出手。

