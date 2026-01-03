NBA／東西區12月最佳球員 亞歷山大、布朗森力壓群雄

NBA官方今天陸續公布12月單月個人最佳表現獎項，在最佳球員方面，雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和尼克布朗森（Jalen Brunson）分別力壓群雄

亞歷山大的霍姆葛倫（Shai Gilgeous-Alexander）和活塞的史都華（Isaiah Stewart）獲得12月最佳防守球員；獨行俠的佛雷格（Cooper Flagg）和黃蜂的克努佩爾（Kon Knueppel）則是入選12月最佳新秀，至於最佳教練則分別頒給了馬刺主帥強森（Mitch Johnson）和塞爾蒂克冠軍教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）。

Your Western Conference @Kia NBA Player of the Month for December...



Shai Gilgeous-Alexander of the Oklahoma City Thunder! https://t.co/lZBhjNy1ev pic.twitter.com/37bEqQmJwo — NBA (@NBA) 2026年1月2日

亞歷山大在今年賽季持續高檔輸出，整個12月的12場出賽中，場均砍下31.4分6.1助攻4.6籃板1.7抄截，三項命中率更是高達59.4%、43.6%和88.2%，狀態相當火爆，同時幫助雷霆取得9勝4敗，戰績依然高居聯盟之冠。目前亞歷山大在得分榜排名第2，個人也是連續105場至少拿到20分，持續朝歷史紀錄邁進。

Your Eastern Conference @Kia NBA Player of the Month for December...



Jalen Brunson of the New York Knicks! https://t.co/lZBhjNy1ev pic.twitter.com/GkH5rFMVU5 — NBA (@NBA) 2026年1月2日

布朗森在12月曾兩度當選單週最佳球員，帶領尼克奪下NBA盃冠軍。在12月出戰的13場比賽中，布朗森場均貢獻30.6分7.1次助攻3.2籃板，投籃命中率達到47.5%、三分命中率40.5%、罰球命中率82.6%，帶領球隊打出10勝3負的優異戰績。這是布朗森生涯第3次獲得月最佳球員獎項，而亞歷山大則是第5次獲此殊榮。

霍姆葛倫(左)和史都華。圖取自官方X

霍姆葛倫繼隊友華勒斯（Cason Wallace）之後，再度獲選西區最佳防守球員，他在這個月場均送出2.0次阻攻，居西區第2；場均干擾對手投籃8.5次，在西區球員中排名第7。當他上場時，雷霆隊每百回合防守僅失101.7分，而在他下場時，這一數據飆升至107.6分，相差近6分。雷霆目前仍以106.2的防守效率高居西區第一。

Your Western Conference @Kia Defensive Player of the Month for December...



Chet Holmgren of the Oklahoma City Thunder! https://t.co/MV8oXV6rpg pic.twitter.com/ewoZYL6oUG — NBA (@NBA) 2026年1月2日

活塞替補內線史都華可說是爆冷勝出，在場均23分鐘的有限出賽情況下，可送出2.2次阻攻、干擾投籃9.4次，兩項數據均位居東區第2。當史都華在場時，活塞隊防守效率值為104.5，而他下場時則跌至112.2，在他出色表現之下，幫助活塞隊在12月取得9勝4負的戰績，同時以109.8的防守效率排名聯盟第3。

Your Eastern Conference @Kia Defensive Player of the Month for December...



Isaiah Stewart of the Detroit Pistons! https://t.co/MV8oXV6rpg pic.twitter.com/6kuvdaZ5SU — NBA (@NBA) 2026年1月2日

佛雷格(左)和克努佩爾。圖取自官方X

在今年新人王競爭激烈的佛雷格和克努佩爾都是連莊單月最佳新秀獎項。佛雷格在12月一共出賽13場，場均35.5分鐘，可貢獻23.5分6.2籃板4.8助攻1.2次阻攻1抄截，投籃命中率為51.6%，表現相當全面。

The Western Conference @Kia Rookie of the Month for December...



Cooper Flagg of the Dallas Mavericks! pic.twitter.com/cQrVtMotoT — NBA (@NBA) 2026年1月2日

克努佩爾在12月出賽了12場，場均得到20.8分4.7籃板4.2助攻，三項命中率達50.0%、46.2%和90.3%。本季至今，克努佩爾的三分球命中數僅次於米契爾（Donovan Mitchell）和柯瑞（Stephen Curry），累計達117顆。

The Eastern Conference @Kia Rookie of the Month for December...



Kon Knueppel of the Charlotte Hornets! pic.twitter.com/DTEV7NvwFD — NBA (@NBA) 2026年1月2日

馬刺年輕主帥強森在今年扶正後，帶領這支年輕球隊開季就一飛衝天，特別是12月份在當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）掛傷情況下，球隊依然維持高檔成績，特別是3度擊敗衛冕冠軍雷霆，單月打出11勝3敗，包含一波8連勝，戰績躍居西區第2。

馬刺強森(左)和馬祖拉。圖取自官方X

在這波戰績高峰期間，馬刺進攻效率118.9排名聯盟第5，防守效率112.0則排名第6，在攻守兩端都展現十足侵略性，這讓強森得以擊敗多位前輩，獲選單月最佳。

少了泰托姆（Jayson Tatum）的塞爾蒂克，加上今年陣容大幅變動，即便出現如此大的劣勢，但球隊還是穩健向上，在進入12月時僅排在東區第8，隨後他們打出9勝3敗的成績，排名一口氣來到東區第3；期間他們進攻效率124.3居全聯盟第一，淨效率值達到+11，排名聯盟第2，這也讓馬祖拉的執教獲得肯定。