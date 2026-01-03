NBA／不排除湖人交易可能性！里夫斯傳已成各隊討論熱門人選

隨著交易大限到來，《The Ringer》記者洛威（Zach Lowe）在《The Zach Lowe Show》中預測，認為湖人將會續留主力後衛里夫斯（Austin Reaves），但不排除未來仍成為交易籌碼的可能性。

「直到2月5日前，大家都會不斷把里夫斯丟進交易模擬器裡。我的賭注是湖人會留下他。」洛威表示。

里夫斯下賽季將握有價值1480萬美元的合約，但洛威進一步推測，里夫斯可能願意以略低於頂新的價格續留湖人。

「湖人會留住他，然後在夏天與他續約。我甚至可以說得更具體一點，我猜他會願意接受略低於頂薪的合約留在洛杉磯，儘管我認為他在其他地方是能拿到頂薪的。這只是我對未來6個月情勢發展的預測。」

此外，洛威認為湖人本賽季的表現，將有助於球隊評估里夫斯是否能成為唐西奇（Luka Doncic）未來長期的最佳搭檔。

「接著，湖人就必須做出選擇。里夫斯與唐西奇，再加上目前陣中其他資產，這是否就是唐西奇時代的發展方向？還是我們之後會在里夫斯薪資變高、能換回更多籌碼時，選擇把他交易出去？」

不僅如此，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）透過《Clutch Scoops》也指出相關看法，透露里夫斯已成為聯盟各隊私下討論的熱門人選。

「里夫斯是一個非常有意思的案例，當我們和聯盟中其他球隊交談時，這個名字總是不斷被提起。很難想像湖人會交易他，但他很可能會選擇跳出合約，成為自由球員市場上條件相當不錯的球員之一。」

「其他球隊一定會追逐他，並開出頂薪報價。那麼，湖人是否願意給他完整的頂薪？他是否願意長期在洛杉磯，成為唐西奇身邊的第二號人物？還是他會效法布朗森（Jalen Brunson），選擇離開，去別的地方當一支球隊的主角？」

本季至今，里夫斯出賽22場，平均上陣36.2分鐘（生涯新高），繳出27.3分（生涯新高）、5.4籃板（生涯新高）、6.5助攻（生涯新高）、1抄截的成績，整體投籃命中率高達50.4%，三分命中率36.4%。