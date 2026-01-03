快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／不排除湖人交易可能性！里夫斯傳已成各隊討論熱門人選

聯合新聞網／ 綜合報導
洛威認為湖人將會續留主力後衛里夫斯，但不排除未來仍成為交易籌碼的可能性。 法新社。
洛威認為湖人將會續留主力後衛里夫斯，但不排除未來仍成為交易籌碼的可能性。 法新社。

隨著交易大限到來，《The Ringer》記者洛威（Zach Lowe）在《The Zach Lowe Show》中預測，認為湖人將會續留主力後衛里夫斯Austin Reaves），但不排除未來仍成為交易籌碼的可能性。

「直到2月5日前，大家都會不斷把里夫斯丟進交易模擬器裡。我的賭注是湖人會留下他。」洛威表示。

里夫斯下賽季將握有價值1480萬美元的合約，但洛威進一步推測，里夫斯可能願意以略低於頂新的價格續留湖人。

「湖人會留住他，然後在夏天與他續約。我甚至可以說得更具體一點，我猜他會願意接受略低於頂薪的合約留在洛杉磯，儘管我認為他在其他地方是能拿到頂薪的。這只是我對未來6個月情勢發展的預測。」

此外，洛威認為湖人本賽季的表現，將有助於球隊評估里夫斯是否能成為唐西奇（Luka Doncic）未來長期的最佳搭檔。

「接著，湖人就必須做出選擇。里夫斯與唐西奇，再加上目前陣中其他資產，這是否就是唐西奇時代的發展方向？還是我們之後會在里夫斯薪資變高、能換回更多籌碼時，選擇把他交易出去？」

不僅如此，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）透過《Clutch Scoops》也指出相關看法，透露里夫斯已成為聯盟各隊私下討論的熱門人選。

「里夫斯是一個非常有意思的案例，當我們和聯盟中其他球隊交談時，這個名字總是不斷被提起。很難想像湖人會交易他，但他很可能會選擇跳出合約，成為自由球員市場上條件相當不錯的球員之一。」

「其他球隊一定會追逐他，並開出頂薪報價。那麼，湖人是否願意給他完整的頂薪？他是否願意長期在洛杉磯，成為唐西奇身邊的第二號人物？還是他會效法布朗森Jalen Brunson），選擇離開，去別的地方當一支球隊的主角？」

本季至今，里夫斯出賽22場，平均上陣36.2分鐘（生涯新高），繳出27.3分（生涯新高）、5.4籃板（生涯新高）、6.5助攻（生涯新高）、1抄截的成績，整體投籃命中率高達50.4%，三分命中率36.4%。

里夫斯 湖人 唐西奇 Jalen Brunson Luka Doncic 布朗森 Reaves Austin Doncic

相關新聞

NBA／湖人奇兵半場飆18分 雙星合砍65分末節擺脫灰熊

湖人隊今天在主場迎戰灰熊隊，奇兵拉拉維亞（Jake LaRavia）上半場狂轟18分，雙星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）全場合砍65分，湖人末節擺脫灰熊，以128

NBA／不排除湖人交易可能性！里夫斯傳已成各隊討論熱門人選

隨著交易大限到來，《The Ringer》記者洛威（Zach Lowe）在《The Zach Lowe Show》中預測，認為湖人將會續留主力後衛里夫斯（Austin Reaves），但不排除未來仍成

NBA／瘋狂隔扣成年度最佳扣籃候選！ 公牛立陶宛前鋒：知道自己能耐

公牛隊今天主場迎戰魔術隊，立陶宛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）上演瘋狂灌籃秀，隔扣魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs），終場公牛以121：114拿下勝利，最近9場贏7場，以17勝17敗

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

馬刺隊在前一場與尼克隊之戰雖然成功報了NBA盃決賽輸球之仇，但卻也傷了球隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyam...

NBA／楊恩處境更尷尬了！強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

老鷹隊今天在球隊一哥楊恩（Trae Young）持續缺陣的情況下迎戰尼克隊，不過在打出新一哥架勢的強森（Jalen Jo...

NBA／東西區12月最佳球員 亞歷山大、布朗森力壓群雄

NBA官方今天陸續公布12月單月個人最佳表現獎項，在最佳球員方面，雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和尼克布朗森（Jalen Brunson）分別力壓群雄 亞歷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。