NBA／祖巴茲缺陣快艇變「無敵艦隊」 明對綠衫軍有望復出
快艇隊最近在祖巴茲（Ivica Zubac）缺陣的情況下豪取6連勝，明天將在主場迎戰塞爾蒂克隊，祖巴茲未在傷兵名單，有望復出。
祖巴茲因踩到湖人隊詹姆斯（LeBron James）的腳受傷，該場比賽快艇反而以103：88拿下勝利，結束5連敗。
祖巴茲受傷期間，快艇將具備投射能力的洛培茲（Brook Lopez）拉上先發，新秀中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）吃下替補時間，快艇豪取5勝0敗佳績。
本季祖巴茲出賽28場都是先發，場均15.6分11.1籃板。他不在這段期間，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）反而繳出高檔進攻表現，場均40.4分，投籃命中率57.8%，三分命中率46.8%。
