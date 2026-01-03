NBA／勇士對雷霆直接放推？ 巴特勒早起身體不適3核心全缺陣

勇士隊今天在主場迎戰雷霆隊，核心球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）被列入傷兵名單，替補後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）、庫明加（Jonathan Kuminga）也在傷兵名單，5人都確定不會出賽。

勇士剛結束客場3連戰，這場比賽是背靠背第一場，明天將與爵士隊交手。格林本場比賽輪休，柯瑞前天面對黃蜂比賽尾聲扭到左腳踝，巴特勒原本沒被列入傷兵名單，但今天突然因身體不適被加上去。

這場比賽是全國轉播，由於柯瑞和巴特勒過去3季都入選過明星賽，因此根據規定，若聯盟認定他們缺席理由不正當，最高可各自開罰10萬美元（約313萬新台幣）。

柯瑞形容自己對黃蜂扭到腳踝是「老毛病」，並表示應該沒事。巴特勒方面，球團表示他早上起床後感到身體不適。

原本被冰好幾場的庫明加有機會大顯身手，但傷病報告顯示，因背部痠痛確定缺陣。勇士先發陣容為波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、理查德（Will Richard）、桑托斯（Gui Santos）、波斯特（Quinten Post）。