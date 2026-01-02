中職／悍將教頭後藤光尊喊話全力以赴 一手一隻柴柴可愛搶鏡

富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，新年的一開始，後藤透過影片獻上新年祝福，手中抱著的兩隻柴犬柚醬、圓圓成為可愛的另類焦點。

後藤光尊去年來到悍將陣中，原先擔任二軍總教練，帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏，多位悍將潛力新秀在他的調教下展現成長與穩定貢獻，形成球隊戰力補強的重要基礎，今年他進一步升任一軍總教練，也是悍將球團史首位日籍教頭。

悍將今天貼出後藤的拜年影片，他表示，「悍將家人大家好，我是富邦悍將總教練後藤光尊，這個賽季為了希望和各位一起分享榮耀，我會全力以赴，請各位球迷朋友多多進場為球員加油。」最後更用中文說「新年快樂」。

後藤手中抱著家裡的兩隻「毛小孩」太可愛，讓球迷直呼注意力都被狗狗吸走，抱在右手的柚醬更是一臉睡眼惺忪。