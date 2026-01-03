NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板！某高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

老鷹當家球星楊恩（Trae Young）近期頻繁捲入交易傳聞，外界盛傳球團正尋找機會與這名後衛分道揚鑣。然而，隨著交易截止日逐步逼近，即便楊恩貴為聯盟4屆全明星，同時具備頂尖投射能力與傳球視野，實際上對他表現出明確興趣的球隊卻有限，其背後原因也逐漸浮上檯面。

有一名不具名的NBA球隊高層私下直言，聯盟內部對於引進楊恩普遍持保留態度，關鍵在於他的防守與場上影響。

「很難想像有哪支想在本季爭冠的球隊，會認為楊恩能真正帶來幫助，特別是考慮到為了匹配薪資必須送走的球員。楊恩不防守、不搶籃板，而且很多球員不喜歡和他一起打球。」體育廣播主持人魯西洛（Ryen Russillo）在自己的節目中轉述了這樣的評價。

楊恩目前正處於與老鷹合約的最後一年，但他仍握有下賽季價值超過4800萬美元的球員選項，合約結構也讓潛在交易更顯複雜。聯盟人士指出，對於有爭冠企圖的球隊而言，是否願意承擔他的防守短板，以及為此付出的輪換與資產代價，都是難以忽視的問題。

進入生涯第8個賽季，27歲的楊恩本季僅出賽10場，場均繳出19.3分、8.9助攻，但三分球命中率僅30.5%。一項難堪的數據更突顯楊恩如今在老鷹的地位，據統計，當楊恩缺席時，老鷹在25場比賽中拿下14勝，然而在他出賽情況下，球隊只有2勝8敗。

在數據表現未達巔峰的情況下，老鷹若真打算啟動交易楊恩，能否換回理想籌碼，勢必將成為截止日前的重要觀察焦點。